Meloni: “Manovra approvata con maggioranza compatta. Ora avanti con determinazione”

Una manovra coraggiosa che ha avuto il via libera in un contesto difficile. Tutta la soddisfazione del premier Meloni arriva in tarda serata dopo la votazione finale, senza fiducia, alla Camera. “Approvata dal Parlamento la Legge di Bilancio. Ringrazio a nome mio e del Governo i parlamentari di maggioranza di Senato e Camera per il sostegno e la compattezza dimostrati”. Gli obiettivi della legge di Bilancio sono il fulcro dell’azione politica del governo.

Manovra, Meloni: “Ringrazio le opposizioni per lo svolgimento del dibattito”

“Un segnale positivo per una Manovra importante, che mette al centro le famiglie, il lavoro e le imprese. In linea con i principi che guidano la nostra azione e con il programma che gli italiani hanno votato- prosegue Meloni- . Questa volta la Manovra viene approvata senza il voto di fiducia. Ringrazio per questo anche le opposizioni che, pur nel forte contrasto sui temi, hanno contribuito allo svolgimento del dibattito. E ora avanti con determinazione, coraggio e responsabilità”, conclude la premier Giorgia Meloni sui suoi profili social.

FdI: “Si chiude un anno di grandi risultati per il governo”

“Il secondo anno di Governo – ha sottolineato il sottosegretario all’Economia e Finanze e deputato di Fratelli d’Italia Lucia Albano- si chiude con un bilancio positivo. L’approvazione della legge di Bilancio si somma al varo del decreto ad hoc sul Superbonus, del decreto Milleproroghe e di quattro decreti attuativi della legge delega fiscale”. Senza dimenticare la richiesta di pagamento della quinta rata del Pnrr alla Commissione europea, che segue il versamento della quarta rata. “Si chiude dunque un anno di grande impegno e di risultati per questo Governo, sia sul fronte nazionale che internazionale”.

FdI: “Il governo Meloni stanzia risorse per aumentare le buste paga”

Il deputato di FdI Luca Sbardella sottolinea come nella manovra di bilancio 2024 “viene confermato il taglio del cuneo fiscale: con conseguente aumento degli stipendi per milioni di lavoratori. Sono incrementati i fondi per la sicurezza e per il contrasto alla violenza sulle donne. Inoltre, sono previsti quasi 6 miliardi per le imprese, nonostante la zavorra del superbonus. Andiamo ad aiutare le fasce deboli con l’abbassamento delle tasse in busta paga, tagliamo 4 miliardi di aliquote Irpef, supportiamo le lavoratrici madri e aumentiamo le pensioni minime”. “I governi precedenti -avverte- stanziavano soldi per finanziare il reddito di cittadinanza. Il governo Meloni stanzia risorse per aumentare le buste paga. E dopo il mero assistenzialismo improduttivo tornano gli investimenti sulla crescita: questa è davvero una bella notizia per gli italiani”.