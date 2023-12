Meloni ancora malata, salta la trasferta in Libano. Sui social festeggia FdI: “Undici anni, tanta strada…”

Giorgia Meloni è ancora malata, tanto da vedersi costretta a saltare domani la premiazione del Comitato Olimpico Nazionale con il ‘Collare d’oro’ di settantadue atleti, tra questi anche Jannik Sinner e ‘Gimbo’ Tamberi, solo per citare qualche nome. Salta anche la missione in Libano, che avrebbe dovuto raggiungere il 23 dicembre per portare gli auguri del governo italiano ai nostri militari impegnati nella missione Unifil. Nello specifico, Meloni si collegherà con i contingenti militari operanti in Libano, Kosovo, Niger, Nave vulcano, Polonia, Iraq, Bulgaria. La premier farà gli auguri anche agli uomini e alle donne impegnati nell’operazione strade sicure e nella Difesa aerea nazionale.

Meloni festeggia gli 11 anni di FdI

“11 anni fa nasceva Fratelli d’Italia. Una comunità forte, unita e solida della quale sono profondamente fiera. Molta strada abbiamo già fatto e tanta altra ne abbiamo ancora davanti a noi. E la percorreremo, come sempre, per la cosa che amiamo di più, che è questa Nazione. Per quegli italiani che sperano in un’Italia migliore, per tutti, anche per quelli che non ci hanno votato, perfino per quelli che ci detestano. Perché è giusto così e perché lo abbiamo promesso. E lo faremo insieme. Come abbiamo già fatto. Viva Fratelli d’Italia”, scrive sui social la premier, che ha disertato a causa dell’influenza anche il tradizionale scambio di auguri con i parlamentari, svoltosi oggi al ristorante “La Campana”, a pochi passi da Camera e Senato. “Al centro di una sala infatti è stato montato una specie di baldacchino con sopra uno schermo. Lì sarebbe dovuta comparire la premier per salutare le truppe, costrette a tornare a Roma tra Natale e Capodanno per il sì definitivo alla Manovra. Alla fine Meloni ha dato forfait”, scrive Il Foglio.