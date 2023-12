Meloni alla Confesercenti: “Nessun colosso del web potrà sostituire i commercianti” (video)

«Voglio congratularmi con voi per l’idea che avete avuto di utilizzare il metaverso per l’evento di oggi, scelta che dà la misura della capacità di Confesercenti, dei suoi associati, di saper raccogliere senza timori, senza pregiudizi, le sfide che il futuro ci mette davanti. È una caratteristica comune a tutto il mondo imprenditoriale italiano che ha consentito alle nostre imprese di affrontare cambiamenti epocali in questi anni. Penso su tutti all’avvento del commercio elettronico, alle grandi piattaforme on line: un’innovazione che la pandemia ha contribuito ad accelerare in modo determinante e che, come tutti i cambiamenti, se non è adeguatamente governato, può portare insieme a grandi opportunità anche enormi rischi». Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio all’Assemblea di Confesercenti, in corso a Venezia.

«Certo – aggiunge – noi possiamo contare su due punti di forza: la capacità di fare rete dei commercianti e degli artigiani italiani e la straordinaria potenza del Made in Italy, un brand globale di cui i colossi del commercio non possono fare a meno e che nessun altro è in grado di eguagliare. Nessun commercio elettronico o colosso del web potrà mai sostituire la funzione culturale e sociale che ricoprono i commercianti, gli artigiani, esercizi di vicinato».

“Confesercenti rappresenta un pezzo importante dell’economia”

Meloni torna a dirsi «al fianco di chi rappresenta un pezzo importante dell’economia italiana» e a spiegare che questo «vuol dire anche costruire un Fisco alleato di chi produce e che non considera piu’ un imprenditore, un commerciante, un artigiano come un evasore fino a prova contraria».

«Noi – riprende, sempre nel videomessaggio per l’Assemblea Annuale 2023 di Confesercenti che si tiene a Venezia – vogliamo cambiare approccio, vogliamo affermare una cosa semplice: il cittadino non è un suddito da vessare e il rapporto con lo Stato deve basarsi sulla fiducia e sulla collaborazione. È una visione che abbiamo declinato anche nella riforma fiscale che trova la sua attuazione concreta in alcune norme molto importanti. Penso, ad esempio, all’estensione del concordato preventivo ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo». «È uno strumento che dà la possibilità di accordarsi preventivamente con il Fisco sulle imposte da pagare, ed essere liberi da accertamenti per i due anni di durata dell’accordo che poi e’ rinnovabile. Un grande segnale di fiducia e di collaborazione», torna a sottolineare il premier.

“Lo Stato sta dalla vostra parte a partire dalla Sicurezza”

E ancora, gli artigiani e gli esercizi di vicinato sono i «presidi di sicurezza e di socialità, il principale antidoto alla desertificazione delle nostre strade, allo spopolamento dei nostri borghi” e “non potete essere ovviamente lasciati da soli e noi siamo convinti che lo Stato debba fare la sua parte». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel videomessaggio all’assemblea di Confesercenti. “A partire proprio dalla sicurezza, che e’ la precondizione per fare impresa e per permettervi di alzare ogni mattina la saracinesca della vostra attivita’ – ha aggiunto -. E’ il motivo per il quale questo governo ha deciso di aumentare gli organici delle Forze dell’ordine, di stanziare un miliardo e mezzo di euro per rinnovare i loro contratti, potenziare l’operazione ‘Strade sicure’ e riconoscere ai nostri uomini e alle nostre donne in divisa maggior strumenti per fare il proprio lavoro”, ha concluso Meloni.