Meloni a Belgrado: “Con la Serbia uniti nel contrasto all’immigrazione irregolare sulla rotta balcanica”

Il contrasto “all’immigrazione irregolare per quello che riguarda la rotta balcanica è un obiettivo che Roma e Belgrado condividono”. Così il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Presidente della Repubblica di Serbia, Aleksandar Vučić, oggi a Belgrado.

“Voglio ringraziare la Serbia per gli sforzi che sta dimostrando in questa direzione – continua Meloni – noi siamo convinti che le nostre energie debbano spostarsi sulla dimensione esterna del problema per affrontarlo prima che arrivi in Europa. La dimensione esterna è l’elemento per noi centrale nel contrasto ai flussi illegali, è l’unico modo anche per risolvere l’annosa questione dei movimenti secondari”.

“Il Presidente Vucic è una persona abituata a parlare sempre chiaro. Mi ha colpito sin dall’inizio per questo, perché anche io sono abituata a parlare sempre chiaro e le persone che parlano chiaro alla fine sono quelle che si capiscono meglio e sicuramente anche questo aiuta e rafforza le nostre relazioni”.

“Voglio ringraziare ancora una volta il Presidente Vučić per l’accoglienza. Sono molto soddisfatta di questa visita” che “ci regala relazioni che io credo possano essere sempre più forti, e un futuro che è sicuramente promettente. Sono certa che continueremo a lavorare insieme perché le nostre nazioni percorrono quella strada con decisione, con uno spirito di forte partenariato e con amicizia”.

“L’integrazione europea dei Balcani occidentali è una strada che noi dobbiamo continuare a percorrere anche perché è fondamentale per garantire a questa regione e conseguentemente all’Europa intera, maggiore sicurezza e più crescita economica”.

“La Serbia – continua Meloni – sta già dando il suo contributo, io sono certa che continuerà ad avere un approccio costruttivo nel dialogo, facilitato dall’Unione europea, con il Kosovo. L’Italia è ovviamente convinta sostenitrice di questo processo, crediamo che si debba lavorare per dare piena e pronta attuazione agli impegni assunti dalle parti, con gli accordi che sono già stati raggiunti ma sono molti altri i temi sui quali noi pensiamo che si possa collaborare tra persone serie, pragmatiche”.

Il presidente serbo, Aleksandar Vucic si è detto “grato al presidente del Consiglio dei Ministri per il supporto sostanziale, veramente fondamentale dell’Italia alla Serbia” nel suo cammino verso l’ingresso nell’Unione Europea. Vucic ha anche ringraziato il governo italiano per gli sforzi profusi per trovare “soluzioni alle crisi nei Balcani Occidentali”, sottolineando che “l’Italia ha un approccio oggettivo alla risoluzione dei problemi nella regione” e auspicando che possa “influire molto di più su tutte le questioni che per noi sono importanti”.