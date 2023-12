Medy Cartier, il trapper che piace ai maranza, fermato perché correva in auto. E minaccia gli agenti

Medy Cartier, il trapper di origine marocchina che piace ai “maranza“, è stato protagonista di una corsa notturna per le vie di Bologna con inseguimento della polizia. Il rapper ha anche minacciato gli agenti che lo hanno fermato per eccesso di velocità negando di aver guidato lui l’auto. E minacciando di filmare l’accaduto per poi pubblicarlo sui social. “Adesso vi umilio e vi faccio passare i guai frà“: queste le parole che Medy Cartier avrebbe rivolto agli agenti, secondo quanto riporta la questura.

Il trapper non ha mai preso la patente per cui – come riferisce Repubblica.it – “si è proceduto al fermo del veicolo e alle sanzioni del codice della strada. Si valuteranno eventuali denunce”. L’episodio risale e a due notti fa. “Tutto ha inizio intorno a mezzanotte, quando un equipaggio del reparto prevenzione crimine, in via Irnerio, ha notato l’esplosione di fuochi pirotecnici, accesi dal centro della strada, nei pressi di un bar. Subito dopo un’auto si è allontanata in fretta verso Porta San Donato. I poliziotti si sono lanciati all’inseguimento, ma nonostante la sirena, il trapper – che era al volante – ha accelerato, passando col rosso ad un semaforo”.

Di recente in un suo concerto non autorizzato a Bologna al centro commerciale Gran Reno di Casalecchio si sono registrati episodi di violenza. Medy Cartier aveva chiamato sui social il suo pubblico per presentare il nuovo album, invitando i fan a venire e “invadere tutto”. Sono arrivati centinaia di minorenni, di seconda generazione di famiglie migranti e si sono verificate risse e un accoltellamento grave.