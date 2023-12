Maltrattamenti all’ex compagna: accuse al filosofo Caffo. La replica: “Sono innocente, è tutto da provare”

Uno degli enfant prodige dell’intelligentia di sinistra, il giovane filosofo ecologista, animalista e vegano, Leonardo Caffo, spesso ospite in tv e anche nei dibattiti del Pd, è nei guai per una brutta storia di maltrattamenti e violenze nei confronti della sua compagna. Tra gli episodi contestati, uno del giugno 2020 in cui Caffo avrebbe contorto il dito di una mano alla compagna, procurandole una lesione permanente. Sul fronte civile Caffo è stato già destinatario di un provvedimento analogo a quello di natura penale. Non il massimo, in questa fase di grande attenzione ai temi della violenza di genere, dopo gli ultimi femminicidi e le accuse alla destra di aver portato in dote nel Paese una cultura paternalistica.

Leonardo Caffo è dunque alla sbarra davanti ai giudici del Tribunale di Milano per difendersi dalle accuse di maltrattamento aggravato e lesioni nei confronti della sua compagna. Il filosofo catanese, 35enne, scrittore e docente universitario, dopo la denuncia della donna del luglio 2022 – secondo quanto riporta oggi Repubblica Milano – ha ricevuto il mese successivo la misura cautelare l’obbligo di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi della persona offesa.

