Malore a Cortina per il politologo Vittorio Emanuele Parsi. Operato d’urgenza al cuore, è gravissimo

Malore improvviso a Cortina per il politologo Vittorio Emanuele Parsi: professore ordinario di Relazioni internazionali presso la Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove insegna anche «Studi strategici». Parsi, 62 anni, avrebbe accusato un problema di tipo cardiovascolare: è stato ricoverato d’urgenza in terapia intensiva all’ospedale di Treviso e attualmente è in prognosi riservata.

Nato a Torino nel 1961, si è laureato in Scienze Politiche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore nel 1986. Ha insegnato in diverse università in Cambogia, Kazakistan, Russia e Libano. Dal 2002 al 2013 è stato professore a contratto all’Università della Svizzera italiana, dirigendo anche il master in economia e politiche internazionali. Volto noto dei talk-show televisivi, Parsi era a Cortina per presentare il suo ultimo libro: Madre Patria. Un’idea per una nazione di orfani. Nella serata di mercoledì ha avvertito un forte dolore al petto ed è stato immediatamente trasportato all’ospedale “Codivilla” di Cortina. Da qui, a causa della gravità delle sue condizioni, il professore è stato trasferito prima all’ospedale di Belluno e quindi a Treviso. Qui è stato sottoposto a un intervento chirurgico durato circa due ore. Trasferito in terapia intensiva, la sua prognosi è riservata. La famiglia è accorsa al suo capezzale.