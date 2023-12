Mafia, un governo che non fa sconti: neanche sugli “ecomostri” della Calabria

Ieri a Melissa in Calabria è stato abbattuto un ecomostro della ‘Ndrangheta. Un fatto simbolico di grande rilevanza che segna il cambiamento che sta attraversando la mia regione.

Non commento le tante, troppe dichiarazioni retoriche che spesso accompagnano iniziative del genere. Sono dichiarazioni in buonafede che, però, non servono a contrastare la ndrangheta, che è la più potente organizzazione criminale del mondo. Peppino Impastato disse che, “ la mafia era una montagna di m..” ma lo fece vivendo a cento passi dalla casa di Badalamenti e pagando con la vita il suo grande coraggio.

In questo anno di governo abbiamo fatto tante cose su questo fronte. Abbiamo fatto si che il capo della mafia non morisse impunito, dopo decenni di latitanza, abbiamo aumentato corposamente gli organici delle forze dell’ordine dopo anni di blocco del turnover, siamo intervenuti su Caivano.

In Calabria, grazie al sottosegretario agli interni Wanda Ferro, abbiamo dato sostegno alla magistratura e alle forze di polizia, sbloccando le assunzioni dopo decenni di blocco del turnover.

La commissione antimafia è presieduta da una persona, Chiara Colosimo, che la guida con equilibrio e passione senza interessarsi di un esibizionismo che nei decenni passati ha determinato la perdita di credibilità su un tema così delicato.

Ci sono aree della mia Calabria in cui la sovranità dello Stato è a rischio per la pervasività delle cosche. E c’è una ndrangheta imprenditrice che ha cambiato volto.

Però non siamo fermi, né facciamo dell’antimafia , come scrisse mirabilmente Leonardo Sciascia, un motivo di divisione o di professionismo.

La nostra sobrietà è allo stesso tempo incisività. Anche in Calabria, laddove la strada è ancora lunga. È una battaglia che non si esaurisce con un abbattimento ma che continua con la garanzia di un partito, Fratelli d’Italia , che rifiuta la retorica e che ha fatto del contrasto a ogni tipo di mafia il suo modus vivendi.

* Vice capogruppo di Fratelli d’Italia Camera dei deputati – Componente commissione parlamentare antimafia.