Londra isolata dal Continente, tunnel sotto il Tamigi allagato per le piogge: Eurostar cancella i treni, caos passeggeri (video)

Piogge, inondazioni e neve si abbattono da due giorni su Inghilterra e Galles con le inevitabili ricadute su trasporti e infrastrutture. L’ultima proprio in queste ore sta imperversando seminando il caos sul traffico ferroviario alla vigilia dei festeggiamenti di fine anno per l’annullamento solo in mattinata di almeno 14 corse sulle linee Eurostar, con l’interruzione dei collegamenti ferroviari con il continente tramite il tunnel sotto il Canale della Manica, a causa di un blocco della tratta ferroviaria vicino Londra che sta creando grandi disagi anche per i treni Southeastern.

Gran Bretagna, tunnel della linea ferroviaria allagato: è caos passeggeri

Dunque, è impraticabile una galleria sotto il Tamigi, ed è irraggiungibile il tunnel sotto la Manica. Le devastazioni della tempesta Gerrit che si è abbattuta soprattutto sulla Scozia stanno seminando panico e grandi disagi sulla linea fra il Regno Unito e l’Europa. Migliaia di passeggeri resteranno bloccati in quello che viene considerato uno dei week-end più affollati dell’anno per i treni. La causa dell’annullamento delle corse sta nell’allagamento di un tunnel nel sud del paese provocato dal maltempo.

Un tunnel sotto il Tamigi è allagato: Eurostar annulla le corse

I servizi Eurostar da Londra sono stati cancellati «fino alla fine della giornata» per le forti piogge e i venti: oggi non è previsto alcun servizio ad alta velocità tra Ebbsfleet International e London St Pancras International perché un tunnel sotto il Tamigi è allagato. Per oltre 100 aree del Paese è stato intanto emesso per oggi l’allarme inondazioni. Mentre pioggia, vento e neve continueranno a infierire su alcune parti del Paese.

Cancellati tutti i treni tra Londra e il Continente

Una virulenza metereologica, quella in corso sul Regno Unito, che ha travolto tutti i treni Eurostar previsti in partenza e all’arrivo nella capitale britannica: con corse cancellate su tutte le linee. Lo ha annunciato la compagnia in una nota pubblicata sul sito. In precedenza Eurostar aveva comunicato cancellazioni fino alle 16. Poi fino alle 17. Alla fine, invece, vista la criticità della situazione, e nonostante il caso, è arrivato l’avviso finale che ha sentenziato la cancellazione da parte della compagnia di «tutti i nostri treni sulla nostra linea da e per Londra, oggi sabato 30 dicembre».

Caos e disagi per circa 30.000 passeggeri

Complessivamente, riferisce l’Adnkronos, sono 41 le corse annullate e che erano previste oggi, rispondendo alle richieste di trasporto di circa 30mila passeggeri. Come sottolinea Rainews dando conto nel dettaglio della vicenda, non è la prima volta che si verifica una situazione del genere. «Lo scorso 21 dicembre, nel bel mezzo delle festività, i passeggeri di Eurostar avevano già dovuto affrontare numerose cancellazioni di treni a causa di uno sciopero».

L’ultimo precedente con lo stop causato da uno sciopero

In quel caso, rileva il sito, «erano stati cancellati in totale 30 treni». Oggi, nuovamente, l’interruzione dei collegamenti ferroviari con il continente tramite il tunnel sotto il Canale della Manica. Tutto a causa di allagamenti in una galleria che corre sotto il Tamigi della tratta ad alta velocità che collega Londra al tunnel stesso, ha paralizzato il traffico ferroviario e bloccato migliaia di passeggeri in procinto di partire per Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi.

Treni cancellati per le forti piogge: le scuse della compagnia

Uno stop inflitto in un momento – e su uno snodo ferroviario – emblematici per chi pensava di tornare a casa «alla fine delle festività e prima dell’inizio del nuovo anno». Proprio come inevitabilmente sottolineato dalla compagnia nel messaggio di scuse ai viaggiatori, dicendosi «estremamente dispiaciuta per i problemi imprevisti che hanno colpito i nostri clienti e i nostri servizi». E offrendo in calce ad annunci e scuse, la «possibilità di cambiare la prenotazione per viaggiare in una data successiva, o di cancellare il biglietto».