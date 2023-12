“Lei è la fortunata vincitrice”… Ma l’arzilla nonnina non ci casca: sventa la truffa e beffa l’impostore

Un’anziana trentina ha sventato la truffa che un 49enne aveva organizzato ai suoi danni, smascherando l’impostore, uscito da casa della scaltra signora a mani vuote. Scortato dagli agenti. Denunciato, e con tanto di foglia di via dalla città per due anni.

Trento, 49enne tenta di truffare un’anziana, ma l’arzilla nonnina beffa l’impostore

Dunque, per una volta. E con gran soddisfazione di tutti, il truffatore è stato raggirato da chi voleva beffare. Se si considera poi che a beffare il malintenzionato è stata un’arzilla nonnina, il compiacimento raddoppia. E alla gratificazione per il flop del piano truffaldino, si aggiunge la speranza che quest’ultima vicenda possa fungere da deterrente per tutti quei impostori dietro l’angolo. Tutti quelli sempre pronti a depredare anziani, spesso decisamente più indifesi della scaltra protagonista salita agli onori della cronaca. Una vicenda che arriva da Trento, rilanciata – tra gli altri – da Today.it. E che si è conclusa con gli agenti della squadra mobile di Trento che hanno denunciato per tentata truffa un 49enne residente in Veneto. Ma procediamo con ordine.

La truffa: estratta a sorte in un concorso a cui l’anziana avrebbe partecipato a sua insaputa…

Sarà il battage mediatico, o i tanti alert diramati a ogni nuova denuncia dalle forze dell’ordine. Saranno le sollecitazioni impartite dai familiari ai propri cari che vivono da soli, esposti per età o ingenuità al rischio di finire nella rete di ladruncoli senza scrupoli e truffatori incalliti, fatto sta che l’allegra nonnina di Trento non si è fatta cogliere impreparata. E così, pur fingendo di stare al gioco e di cadere nella trappola preparata dal truffatore di turno, non si è fidata di quella voce femminile al telefono di una sconosciuta che, spacciandosi per operatrice di una società di marketing, la informava di essere stata appena estratta a sorte come vincitrice di un’offerta commerciale.

Ma l’arzilla nonnina non cade nella rete del raggiro e avverte la polizia della truffa in atto

In quanto destinataria del premio vinto a sua insaputa senza nemmeno aver partecipato alla presunta riffa, dunque, l’anziana signora veniva informata altresì che nel pomeriggio sarebbe passato a casa sua un incaricato per consegnarle (rifilarle?) il pacco e illustrarle i termini della partecipazione all’estrazione a sorte e della vittoria. La signora ha sentito subito puzza di bruciato, e non ha perso tempo. Dando l’allarme alla polizia e denunciando il sospetto di un raggiro in corso.

Truffatore smascherato e denunciato: ha anche ricevuto il foglio di via da Trento per due anni

Il resto, poi, lo hanno fatto gli inquirenti. I quali, nel giro di breve, come riferisce Today.it hanno scoperto che il presunto incaricato che avrebbe dovuto recarsi a casa della donna – il 49enne residente in Veneto e denunciato per tentata truffa – «avrebbe cercato di farle sottoscrivere un contratto per l’acquisto, vincolante, di prodotti di arredo per diverse migliaia di euro». Solo che, invece di ritrovarsi al cospetto di una dimessa nonnina pronta a firmare, l’uomo incappato negli agenti della polizia che l’hanno smascherato e condotto in questura. da dove poi il 49enne è uscito con una denuncia per tentata truffa e il foglio di via da Trento per due anni.