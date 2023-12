Le scarpe da ginnastica di Spike Lee finite in un cassonetto e vendute poi all’asta per 50.800 dollari

Un raro paio di Nike Air Jordan 3 personalizzate per il regista statunitense Spike Lee è stato venduto per 50.800 dollari all’asta da Sotheby’s a New York dopo essere stato ritrovato pochi mesi fa in un cestino per le donazioni di un’associazione per senzatetto dell’Oregon (Usa).

Le Air Jordan 3 dipinte d’oro, uno dei pochi esemplari realizzati per il regista dal designer Tinker Hatfield di Nike, sono state create per essere regalate da Lee alla sua cerchia ristretta di amici e collaboratori. Un paio è stato indossato da Lee quando ha ritirato il premio Oscar per il film “BlacKkKlansman” nel 2019. Sia il nome di Spike Lee che quello di Tinker Hatfield sono ricamati nelle scarpe taglia 12,5 (46,5) e presentano anche il logo della casa di produzione di Lee, 40 Acres and A Mule Filmworks, fondata nel 1979.

Le scarpe da ginnastica sono state trovate lo scorso aprile al Burnside Shelter dell’Oregon, gestito dalla Portland Rescue Mission. L’associazione è stata fondata nel 1949 e fornisce cibo, alloggio, vestiti e programmi di recupero dalle dipendenze alle persone che lottano contro la mancanza di una casa. In un post sul suo blog, la Portland Rescue Mission ha spiegato come un volontario abbia trovato le scarpe mentre smistava le donazioni che scendevano attraverso uno scivolo. “Ovviamente dovevano essere dei falsi, abbiamo pensato, perché le cose vere sarebbero finite nei nostri cassonetti delle donazioni?”, ha detto Erin Holcomb, la direttrice del programma.

Holcomb ha spiegato di aver portato le Nike Air Jordan 3 in un “negozio di rivendita di scarpe da ginnastica di alto livello” per avere un parere sulla loro autenticità e che il proprietario “si è offerto di acquistarle da me sul posto per 10.000 dollari o di metterle in vendita nel suo negozio per un ritorno potenzialmente maggiore”. Holcomb ha fatto ulteriori ricerche e ha scoperto che un altro paio era stato messo all’asta da Sotheby’s nel 2021 e venduto per 47.880 dollari.

Si è organizzata con la casa d’aste per inserirle nella vendita di Sotheby’s del 18 dicembre, che presentava “alcuni dei più ricercati oggetti da collezione e sneakers esistenti”. Hatfield è stata contattata dalla Portland Rescue Mission e ha accettato di firmare le scarpe, donando anche una scatola per le sneakers con un disegno concettuale incorniciato.

Il paio è stato messo all’asta con una stima di 15.000-20.000 dollari ed è stato venduto per 50.800 dollari, dopo alcune offerte dell’ultimo minuto. Sotheby’s ha rinunciato alla sua commissione e il 100% del ricavato andrà alla Portland Rescue Mission.