La Vespa può essere solo “Made in Italy”: la Ue tutela il marchio doc che vale un miliardo di euro

Il brand Vespa, di rilevanza mondiale e icona lifestyle, è stato valutato oltre un miliardo di euro (1.079 milioni), con un incremento del 19% rispetto al valore del brand ottenuto nella precedente valutazione (906 milioni di euro nel 2021). Questo è il risultato dello studio commissionato dal Gruppo Piaggio alla global brand consultancy Interbrand su Vespa. L’analisi dimostra la presenza globale di Vespa anche in termini di distintività, design, lifestyle e divertimento.

La Vespa è un simbolo doc dell’Italia: arriva la garanzia della Ue

Nei giorni scorsi il Tribunale europeo aveva dato ragione all’azienda, affermando che il marchio corrispondente alla forma di uno scooter «Vespa» è riconoscibile in tutto il territorio dell’Ue; gli elementi di prova dimostrano il carattere distintivo acquisito dall’uso del marchio nell’insieme dei paesi comunitari. Il Tribunale aveva sancito e quindi che un marchio Ue registrato non può essere dichiarato nullo se, per l’uso che ne è stato fatto, ha acquisito un carattere distintivo dopo la registrazione. Un garanzia contro l’imitazione del marchio da parte di altri paesi pronti a mettere le mani suo brand italiani.

Le partnership che stanno aumentando il valore del brand

Lo studio conferma che Vespa trascende i confini funzionali della mobilità su due ruote, e rappresenta, nella percezione dei consumatori a livello globale, sia un’opportunità per esprimersi all’interno della propria community sia un oggetto di svago e divertimento. Infine, le recenti partnership con Dior, il film Disney Pixar Luca, Justin Bieber, Lego e in ultimo Mickey Mouse hanno contribuito a rafforzare ulteriormente il Dna unico del brand.