La nuova strategia di Elti, la prima Assemblea delle Cdp Europee sotto la presidenza di Dario Scannapieco

Avviare una discussione sulle prime iniziative volte ad attuare la nuova strategia di ELTI e a riaffermare l’importanza delle NPBI (National Promotional Banks and Istitutions) favorendo gli investimenti di lungo termine. Questi i temi che hanno caratterizzato l’undicesima Assemblea generale dell’ELTI -il network degli Investitori europei di lungo periodo che raggruppa le 31 CDP europee tra i quali figurano la tedescaKreditanstalt fura Wiederaufbau(KfW); le francesi BpiFrance e Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) e la spagnola Instituto de Crédito Oficial (ICO) – che si è svolta il 20 ottobre 2023 nella sede della Banca Nazionale di Sviluppo della Repubblica Cecasotto la presidenza di Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti.

Nel corso dell’evento praghese si è riflettuto anche su come promuovere l’inclusività dell’associazione, favorendone l’estensione a nuovi membri. Nell’occasione è stata proposta anche una nuova iniziativa:la creazione di un gruppo di discussione tra i capi economisti dei membri dell’ELTI, con l’obiettivo di individuare le nuove sfide poste dall’attuale contesto macro-economico e geo-politico europeo ed elaborare soluzioni condivise da sottoporre all’attenzione delle istituzioni europee.

Così il Presidente Scannapieco si è espresso al termine della due giorni nella città di Praga: “L’associazione ELTI, che comprende 31 banche ed istituti nazionali di promozione e istituzioni europee, si è riunita in occasione della sua undicesima Assemblea generale per riaffermare l’impegno comune al fine difavorire la crescita finanziaria inclusiva dell’Europa. I membri di ELTI sono oggi sempre più attori chiave per la ripresa e la crescita dell’UE e dei Paesi partner, facilitando lo scambio di risorse tra il settore pubblico e quello privato, promuovendo le sinergie tra i membri per dare vita a progetti innovativi e sostenibili e collaborando con le istituzioni dell’UE nell’attuazione di diversi programmi europei”.

Dario Scannapieco è il primo italiano ad assumere l’incarico di Presidente dell’ELTI

Dario Scannapieco è il primo italiano ad assumere l’incarico di Presidente dell’ELTI.La nomina di Scannapieco – che ha preso il posto di Laurent Zylberbergdi CDC – è avvenutaa Madridil 20 luglio 2023, in concomitanza con il decimo anniversario dell’associazione,nata a Parigi nel 2013 per promuovere iniziative congiunte per la crescita sostenibile tra gli Istituti Nazionali di Promozione dei Paesi membri dell’Unione Europea. Sono diversi i settori strategici nei quali opera ELTI: l’approvvigionamento energetico, lo sviluppo infrastrutturale e sociale, la digitalizzazione e la transizione energetica. Ingenti anche le operazioni finanziarie promosse dall’associazione: con un patrimonio complessivo di oltre 2.700 miliardi di euro, le istituzioni che fanno parte di ELTI hanno finanziato nel 2022 nuovi progetti per oltre 320 miliardi di euro, il 70% dei quali destinati a progetti sostenibili.

Duplice obiettivo

In linea con la strategia adottata dai membri per i prossimi dieci anni, il mandato della nuova presidenza Scannapieco, di durata triennale, sarà improntato a un duplice obiettivo: da una parte rafforzare ulteriormente il ruolo di leadership dell’ELTI all’interno dei principali tavoli di discussione europei – principalmente nelle attività con la Commissione Europea e la BEI – . Dall’altra contribuire al suo ulteriore ampliamento, mirando all’ingresso di nuovi partner strategici, come è avvenuto con il Fondo di Investimento e Sviluppo del Montenegro, banca di promozione nazionale del Paese, nel giorno del decimo anniversario dell’associazione:“ELTI è una realtà che, grazie al ruolo cruciale svolto dai suoi membri nei rispettivi Paesi e alle azioni congiunte già intraprese, avrà un ruolo determinante per affrontare le sfide economiche e geopolitiche future– ha dichiarato Dario Scannapieco in occasione della sua nomina a Presidente dell’associazione- Inuovi impegni di finanziamento per oltre 320 miliardi di eurodel 2022 ci permetteranno di sostenere gli obiettivi strategici dell’UE anche grazie all’ulteriore allargamento a nuovi membri. Oggi abbiamo tracciato il percorso dei prossimi dieci anni: sono davvero orgoglioso di presiedere ELTI e lavorerò insieme a tutti i membri per rendere l’associazione sempre più efficace e orientata all’impatto”.

Gli Elti Awards

A Madrid non è avvenuto solo un passaggio di consegne, ma anche un momento celebrativo per l’associazione. Si è infatti tenuta la cerimonia di premiazione degli ELTI Awards, riconoscimenti destinati a progetti d’eccellenza nell’ambito dell’innovazione green, dell’impatto sociale e degli investimenti sostenibili.Tre i progetti vincitoriMedical Inventi SA (Polonia), PILI (Francia) e Social Finance Foundation (Irlanda),selezionati tra oltre 40 proposte provenienti da istituti bancari, partenariati pubblico-privati, aziende e startup di tutta Europa. I campi di intervento dei tre progetti hanno riguardato la biomedicina – con l’ideazione di un innovativo bio-composto sostitutivo dell’osso, la chimica – con la proposta di un colorante a base biologica e la finanza d’impatto.

Un contesto che fa dell’innovazione e della sostenibilità le sue assi portanti, come ha ricordatoDario Scannapieco: “Gli oltre 30 membri dell’ELTI sono onorati di finanziare progetti d’avanguardia in tutto il territorio europeo. Nel 2022 abbiamo erogato oltre 220 miliardi di euro a favore di PMI, ricerca e sviluppo, infrastrutture, comuni, edilizia sociale e istruzione. I vincitori degli ELTI Awards 2023 sono progetti d’avanguardia nei settori dell’innovazione, degli investimenti verdi e sostenibili e dell’impatto sociale. Abbiamo ricevuto oltre 40 proposte di grande impatto presentate dai nostri membri, a testimonianza del grande valore aggiunto delle Banche e degli Istituzioni nazionali di promozione per l’economia e la società nel suo complesso. Congratulazioni ai tre vincitori!”.