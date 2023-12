La bimba palestinese nata sulla nave militare Vulcano si chiamerà Italia. Crosetto: “Un segno di speranza”

La mamma 23enne della bambina palestinese nata a bordo della nave militare italiana Vulcano, oggi alle 13:30, “vorrebbe che la bimba si chiamasse anche Italia” oltre al suo primo nome Ilin, “per ringraziare i militari che l’hanno aiutata a nascere”. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante un punto stampa al termine del suo incontro a Tirana con il primo ministro albanese Edi Rama.

Tajani: “Una bella notizia nel dramma palestinese”

“Una bella notizia nel dramma palestinese. Poco fa a bordo della nave Vulvano è nata Ilin; lei e la mamma, una ragazza palestinese di 23 anni, sono in ottime condizioni”: lo ha riferito oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani. La comunicazione è stata diffusa sui social network, anche con un video-messaggio. “Grazie ai nostri militari”, ha aggiunto Tajani, “per il loro lavoro a servizio della pace e a tutela della popolazione civile”.

Vulcano è una nave-ospedale della Marina, salpata a novembre da Civitavecchia. Da inizio dicembre è attraccata nel porto egiziano di El-Arish, nel nord della penisola del Sinai, a circa 50 chilometri di distanza dal valico di Rafah e dalla Striscia di Gaza.

“Un segno di speranza. La vita che ostinatamente si fa largo tra odio e violenza. Benvenuta piccola Ilin, nata su Nave Vulcano nell’abbraccio del nostro tricolore. Orgoglioso dei nostri militari che con dedizione e umanità le riservano cura e protezione”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto su X.

Il ringraziamento della Federazione Medici al governo italiano e ai colleghi sulla nave Vulcano

“Un pensiero particolare ai medici, infermieri, sanitari della nave Vulcano della Marina Militare, ormeggiata nel porto di Al-Arish, nel nord della penisola del Sinai”. A manifestarlo, anche a nome del Gruppo di Lavoro sulla Sanità Militare che si è riunito a Roma, il Presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli. “Questi colleghi – continua – i circa cinquanta tra medici – tra i quali specialisti in chirurgia, ginecologia, radiologia, ortopedia – infermieri e tecnici sanitari trascorreranno un Natale particolare, lontani da casa, portando aiuto alle popolazioni martoriate dal conflitto di Gaza”. “È questo il vero spirito del Natale – aggiunge – e, insieme, l’espressione dei principi del Codice Deontologico: portare aiuto laddove ce ne sia bisogno, quando ce ne sia bisogno, in tempo di guerra e in tempo di pace, senza discriminazione alcuna”.

“Un grazie dunque – conclude Anelli – al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro della Difesa Guido Crosetto e a tutto il Governo per aver voluto e per seguire questa delicata e preziosa iniziativa. Un grazie al Presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ieri ha visitato la nave. Un grazie e un augurio di Buon Natale a tutta la Marina Militare e ai suoi medici, ai suoi professionisti, che stanno portando avanti questa missione con professionalità e perizia, e a tutti i colleghi che in essa impegnano le loro forze e le loro competenze”.