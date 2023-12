Islanda, le spettacolari immagini dell’eruzione di un vulcano nella penisola di Reykjanes (video)

É iniziata in Islanda l’eruzione del vulcano Fagradalsfjall ad Hagafell, località a sud della capitale Reykjavik. Non lontano dalla turistica “Blue Lagoon” e a circa 3 chilometri dal villaggio di pescatori di Grindavik. L’eruzione effusiva è cominciata nella notte ed è stata anticipata da un’intensa attività sismica, registrata a partire da novembre nella penisola di Reykjanes, nella parte sudoccidentale del Paese. La conferma dell’eruzione è arrivata dall’Istituto meteorologico islandese (Imo) che ha elevato al livello “rosso” il codice colore dell’aviazione nella zona. Si tratta della quarta eruzione vulcanica in tre anni.

Un forte sciame sismico ha colpito la penisola di Reykjanes, a sud della capitale Reykjavik, e intorno alle 21 di lunedì è stato registrato un terremoto di magnitudo 4.2: dopo circa un paio d’ore, alle 22.46 ora locale (le 23.26 in Italia), è iniziata l’attività effusiva. I media locali mostrano video con pennacchi di fuoco e spruzzi di lava alti probabilmente 150 metri. Secondo gli esperti coinvolti ciò significa che la lava scorre molto velocemente dal cratere. Il Paese nordico è in massima allerta da settimane, dopo che la zona dell’eruzione è entrata in una fase di intensa attività sismica che ha anche imposto ordini di evacuazione a partire dall’11 novembre. Nei giorni scorsi erano state evacuate quasi 4.000 persone dalla cittadina di pescatori di Grindavik mentre un nuovo ordine di evacuazione ha riguardato anche la comunità di Sundhnuka. Le immagini sono spettacolari.