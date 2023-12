Immigrazione, Biden copia il modello italiano per fermare l’immigrazione clandestina che preme ai confini

L’Amministrazione Biden copia il modello italiano per fermare l’immigrazione che preme ai confini. Una delegazione inviata dal presidente degli Stati Uniti, guidata dal segretario di Stato, Antony Blinken, è oggi in Messico per incontrare il presidente Andres Manuel Lopez Obrador e per chiedergli di fare di più per fermare il numero sempre in crescita di immigrati che entrano negli Stati Uniti dal confine meridionale.

Anche perché i numeri non accennano ad abbassarsi, con 10mila arresti al giorno di immigrati arrivati irregolarmente. Una situazione che nelle ultime settimane ha costretto gli Stati Uniti a chiudere alcuni degli posti di frontiera con il Messico, per poter disporre di un numero maggiore di agenti di confine per gestire il flusso di immigrati ai quali l’Amministrazione Biden mostra il pugno duro.

Obrador venerdì si è detto pronto a lavorare con Washington per affrontare le preoccupazioni comuni riguardo al flusso degli immigrati. E dal Dipartimento di Stato spiegano che oggi Blinken “discuterà il flusso senza precedenti di migranti irregolari e identificherà i modi in cui Messico e Stati Uniti potranno affrontare le sfide comuni sul confine, comprese le azioni che permettano la riapertura di valichi di ingresso cruciali del nostro confine condiviso”.

E questo mentre la carovana di immigrati, partita il giorno della vigilia di Natale dalla cittadina meridionale del Messico di Tapachula, ha ormai raggiunto 7mila persone, la maggioranza da Cuba, Haiti e Honduras ma qualcuno anche arrivato da Bangladesh e India, che stanno marciando verso il nord dietro lo striscione “Esodo dalla povertà“.

Un bel problema per l’Amministraziome Biden che, in campagna elettorale, per rastrellare voti a sinistra aveva promesso porte aperte all’immigrazione esibendo, alla sua sinistra, la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, figlia di immigrati. Poi il voltafaccia ai suoi elettori.

La missione di Blinken arriva in un momento di massima pressione degli immigrati sul confine degli Usa, dove, solo nel settembre del 2023 sono state fermate oltre 200mila persone che entravano irregolarmente nel Paese. Numeri che sono al centro degli attacchi e della campagna elettorale dei repubblicani in vista delle elezioni del 2024 proprio per le promesse non mantenute da Biden.