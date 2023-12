Il premier irlandese Varadkar è un giocherellone: prima parla di Babbo Natale, poi viene beffato dai comici russi

Il primo ministro irlandese Leo Varadkar “non ha saputo spiegare perché la Crimea non ha il diritto all’autodeterminazione, a differenza del Kosovo”. Lo si legge sul canale Telegram del duo comico russo, Vovan e Lexus, che ha fatto uno scherzo telefonico al premier irlandese, che pensava di aver avuto una conversazione telefonica con un alto funzionario africano.

Il duo che ha fatto lo scherzo a Giorgia Meloni torna dunque a colpire. In particolare, Varadkar – come riferisce l’agenzia Nova – si è detto sicuro che l’adesione della Crimea alla Russia è stata fatta “in modo sbagliato” con un referendum “fittizio”. A sua volta, Vovan e Lexus hanno fatto un paragone tra la situazione in Crimea e quella in Kosovo, chiedendo al premier perché tra questi l’Irlanda sostiene solo l’indipendenza di Pristina. “Sarò onesto. Il Kosovo esisteva prima che io arrivassi al governo. Non conosco i dettagli esatti di quella situazione. Certo, ci sono Stati che diventano indipendenti senza referendum, ma credo che un referendum sia auspicabile”, ha affermato Varadkar.

Qualche giorno fa il premier irlandese si era reso protagonista di una dichiarazione per rassicurare i bambini del suo Paese. Leo Varadkar ha infatti dato il permesso a Babbo Natale di usufruire dello spazio aereo nazionale. «Vorrei confermare che Babbo Natale ha il permesso di entrare nello spazio aereo irlandese e di attraversare i nostri confini dal 24 al 25 dicembre», ha dichiarato Varadkar in aula, durante le Leaders’ Questions.