Giorgetti: io avrei approvato il Mes ma non era aria, comunque non è che l’Europa ha sempre ragione

“Il ministro dell’Economia e delle Finanze avrebbe interesse che il Mes fosse approvato per motivazioni di tipo economico-finanziarie. Ma per come si è sviluppato il dibattito negli ultimi giorni mi è sembrato evidente che non fosse aria per un’approvazione, per motivazioni non soltanto economiche”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti rispondendo ai giornalisti fuori da Palazzo Madama dopo l’approvazione in Senato della legge di bilancio.

E sul Patto di stabilità commenta: “Quando lo leggerete bene scoprirete che è molto meglio di quello che sembra”. A chi gli faceva notare che sul Mes le opposizioni ne hanno chiesto le dimissioni, Giorgetti ha risposto che “i consigli dell’opposizione sono sempre utili, ma poi permettetemi se decido io”.

“Che sul Mes ci fossero problemi – ha aggiunto – era noto a tutti. Abbiamo fatto un passo in avanti sul Patto di stabilità ma le sfide in Europa sono ben altre. Non è che l’Europa ha sempre ragione. Ad esempio sulla vicenda Ita-Lufthansa ci hanno messo un altro stop. Hanno torto anche loro. Non è che l’Europa ha sempre ragione e l’Italia ha sempre torto”.