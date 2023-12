Giallo a Livorno: ritrovato un cadavere senza testa. E sulla spiaggia di Pisa spunta un corpo mummificato

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione e senza la testa è stato scoperto nei boschi della Valle Benedetta (nella foto), in provincia di Livorno, da un uomo che stava cercando funghi nelle prime ore della mattina venerdì 8 dicembre. In un dirupo, come riferisce “Il Tirreno“, il fungaiolo ha rinvenuto il corpo e immediatamente ha chiamato la polizia. La testa era a qualche metro di distanza dal resto del corpo.

Nei boschi di Livorno il cadavere decapitato

Sulla base delle prime informazioni, ancora non è possibile sapere il sesso della persona morta che quindi, al momento, rimane senza identità, anche se indossava comunque abiti maschili. Come da prassi saranno svolte tutte le analisi del caso per stabilire le cause del decesso. Al vaglio degli inquirenti le segnalazioni di scomparsa nella zona livornese ma non solo.

Il fatto che la testa fosse staccata potrebbe essere dovuto all’azione degli animali presenti nel bosco, ipotizzando gli investigatori della questura livornese, ma ulteriori accertamenti sono in corso. Non si esclude che il corpo ritrovato possa essere di una persona che è caduta nel dirupo oppure che si sia gettata volontariamente.

Un corpo in decomposizione anche sulla spiaggia di Pisa

Poche ore prima il ritrovamento di un altro cadavere in avanzato stato di decomposizione e mummificato, in questo caso sulla spiaggia di Marina di Vecchiano, in provincia di Pisa. Una signora a passeggio con il cane ha fatto la macabra scoperta e ha lanciato l’allarme. Il corpo era semicoperto dalla sabbia: il cane ha fiutato un oggetto all’apparenza simile a un tronco d’albero, ma quando la padrona si è avvicinata ha capito che si trattava di altro e ha dato l’allarme.