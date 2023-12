Furto d’auto sventato dai condomini con lanci di sedia (video) sotto un palazzo di Altamura

In un video girato ad Altamura, in provincia di Bari, si vede una scena drammatica e ridicola allo stesso tempo: un furto d’auto sventato da passanti e condomini di un palazzo, che lanciano sedie contro i malviventi costringendoli alla fuga. Il fatto è accaduto nella cittadina in provincia di Bari, in via Ostuni, quando una banda di scassinatori di auto è entrata in azione nel parcheggio di un palazzo. Qualcuno è sceso in strada per cacciarli via, altri gli hanno dato manforte lanciando tutto che si trovavano a portata di mano, sedie comprese.

Il video del furto d’auto sventato a colpi di sedia