Forbes incorona Meloni: è la quarta donna più potente al mondo. Mai nessuna così in alto

Giorgia Meloni è la quarta donna più influente al mondo del 2023. Prima di lei solo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde e la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris. È quanto emerge dalla classifica che Forbes stila annualmente sulle 100 donne più potenti della scena internazionale. La prestigiosa rivista Usa, nell’articolo abbinato alla classifica, sottolinea che la premier italiana “sta affermando la sua influenza con la proposta di riforme costituzionali in Italia che porterebbero all’elezione diretta del primo ministro”.

Forbes: è Meloni la quarta donna più potente al mondo

La leader di Fratelli d’Italia è la prima donna italiana ad arrivare così in alto nella classifica di Forbes. La premier Meloni vede confermata anche dal magazine statunitense l’autorevolezza del ruolo, riconosciuto appena una settimana fa dalle pagelle del quotidiano Usa Politico.com. Che l’aveva a sua volta inserita tra i 28 politici più influenti assieme a Donald Tusk, a von der Leyen e Zelensky. Per il 20esimo anno consecutivo Forbes ha stilato l’elenco (all’interno di un quadro “particolarmente complesso e instabile”), dell’influenza socio-politica, culturale ed economica delle donne a livello mondiale. Quattro i parametri principali presi in considerazione: denaro, influenza media, impatto e ambito di riferimento.

Al quinto posto la cantante Taylor Swift

Fa riflettere che al quinto posto, proprio subito dopo Giorgia Meloni, ci sia Taylor Swift. Riflettere si, ma non sorprendere, scrive Forbes. È notizia di pochi giorni fa l’introduzione dal prossimo semestre di un corso dedicato al fenomeno generato dalla cantante all’Università di Harvard. Che, grazie a una storia su Instagram, ha generato un traffico record sulla piattaforma Vote.org, facendo registrare oltre 35mila nuovi elettori che andranno alle urne nel 2024.

La manager Della Valle al 42esimo posto

A scorrere la classifica prima di trovare l’unico altro nome di donna italiana bisogna arrivare a quello di Margherita Della Valle, ceo di Vodafone: per lei il più che apprezzabile 42esimo posto. Romana, 58 anni, Della Valle ha una laurea in discipline economiche e sociali, ottenuta nel 1988 alla Bocconi. Dopo avere iniziato la sua carriera in Montedison, nel 1994 entrò in Omnitel, acquistata sei anni dopo da Vodafone. Nel 2007 è diventata chief financial officer europeo del gruppo, quindi, deputy cfo nel 2015 e cfo nel 2018. La maggior parte dei nomi indicati nella classifica rientrano nelle categorie “Finance” e “Business”, seguite da “Politics” e “Philantropy”. Ma un settore importante, quello di “Media & Enterteinment” presenta, oltre a quello di Swift, anche il nome di Beyoncé, al 36esimo posto e, a sorpresa, la cantante, attrice e modella Rhianna al 74esimo.