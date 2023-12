Filippo Turetta può guardare la tv e giocare a playstation: non è più a rischio suicidio

E’ uscito dal reparto di psichiatria, nel giorno del suo compleanno in carcere, Filippo Turetta, reo confesso dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Oggi l’assassino compie 22 anni e si trova nell’infermeria della casa circondariale di Montorio Veronese, dove ndivide gli spazi con un altro adulto. A quanto pare, non ci sarebbero più pericoli imminenti di suicidio, da parte di Turetta.

Secondo Il Gazzettino può guardare la televisione, leggere giornali, può giocare con la PlayStation. “Quella è l’unica sezione di Montorio dov’è installata la console per i videogiochi”, spiegano al quotidiano fonti informate. Si tratta di una consolle per tutti, in una saletta e non dentro una cella. Non è chiaro se i genitori gli faranno visita. Finora lo hanno incontrato solo una volta: il 3 dicembre.

Nessun trattamento preferenziale per Filippo Turetta

Sono cambiate di poco le sue condizioni dall’ingresso nel carcere scaligero: può passeggiare nel corridoio dell’infermeria usufruendo del ‘regime di custodia aperta’ e come gli altri detenuti, “rispetto ai quali non riceve nessun trattamento di favore” precisano fonti, può giocare alla Playstation.

Avendo accesso alla televisione è probabile che Turetta sia venuto a conoscenza del fatto che la sua auto è rientrata in Italia dalla Germania. La Fiat Punto nera si trova adesso nella caserma del Ris di Parma. Gli investigatori ritengono probabile che Giulia Cecchettin possa essere stata accoltellata e uccisa all’interno di quel veicolo. Nei prossimi giorni si procederà con gli accertamenti che si avvarranno, fra le altre cose, anche della tecnica definita “bloodstain pattern analysis”, cioè analisi sulle macchie di sangue.