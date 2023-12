Filippo Turetta non è un “mostro” psicopatico ma un assassino cosciente da condannare come merita

Filippo Turetta è diventato quello che non è. Un “mostro”, un “altro”, “il male assoluto”. Tutte definizioni e sovrastrutture di una narrazione che tende a dimenticare che è semplicemente e banalmente un assassino.

A complicare il quadro si sono inseriti i criminologi, nuovi sovrani dell’emittenza generalista, sostitutori degli infettivologi.

La più famosa, Roberta Bruzzone, ha dapprima descritto il ragazzo come un, “narcisista covert”, salvo poi definirlo addirittura, “psicotico”, una descrizione che ha legittimamente fatto infuriare Enrico Zanalda, presidente della società di psichiatria forense, che ha smentito categoricamente questa ipotesi.

La Bruzzone, temperamento di cipiglio e scarsa propensione dialogica, c’era già cascata due anni fa e questa volta con il più estroverso e discusso protagonista dei nostri tempi: Fabrizio Corona. All’epoca la Bruzzone, quando il Re dei paparazzi sfondò un’ambulanza, ne fece una diagnosi poi completamente smentita in sede giudiziaria.

Questa proliferazione di analisi criminologiche di stampo americano ha fatto la fortuna di tanti esperti. Come gli Chef stellati, scrivono libri, partecipano a convegni, fanno perizie. Tutto legittimo, ci mancherebbe, e del resto tra gli esperti covid qualcuno è diventato anche parlamentare.

Meno legittimo è consentire valutazioni artate e poco coerenti su un fatto di cronaca rilevante.

Di tutto questo, però, resta l’affresco poco credibile dell’omicida, che ha 22 anni, e un dibattito stucchevole che rischia anche di colpire indirettamente la vittima.

È difficile dire che Turetta è un uomo che ha ucciso una donna e che va giudicato senza tanti artifizi psicologici? Non è un delirante, non lo è mai stato. E non è nemmeno il male assoluto. Descriverlo per ciò che non è serve solo ad assolverlo.