Fichi secchi: allarme del ministero della Salute su un lotto tossico. La raccomandazione: “Non mangiateli”

A pochi giorni da Capodanno gli italiani si accingono ad imbandire le tavole per il cenone e diventa quindi di stretta attualità l’allerta alimentare da parte del ministero della Salute per uno dei prodotti che è sempre in tavola in queste occasioni, tra i classici della frutta e dei dolci: i fichi secchi.

L’allerta alimentare, così come appare sul sito della sicurezza alimentare del ministero della Salute, riguarda un lotto di produzione di fichi giganti Ventura in confezione da 300 grammi venduti nei punti vendita Gran Mercato. Possibile presenza di aflatossina B1, una tossina prodotta da un fungo, la più diffusa nei prodotti alimentari ed è una delle più potenti in termini di genotossicità e cancerogenicità.

Fichi secchi: quali sono i lotti a rischio

A essere soggetto al ritiro disposto dal ministero è un lotto di fichi giganti del marchio Ventura venduti in confezione da 300 grammi. Il motivo dei richiamo per rischio microbiologico è la presenza di Aflatossina B1 “alla concentrazione di 12,9 ± 5,7 μg/kg in quantità superiore al valore previsto dal Reg. UE 2023/915 che è di 6,0 μg/kg”. Altre indicazioni fornite dalla scheda di allerta pubblicata sul sito del ministero della Salute sono la ragione sociale dell’Osa, che è MADI VENTURA S.p.A., e il lotto di produzione, indicato con il codice 350020356/2-11-795-23.