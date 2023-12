Fazzolari asfalta Conte: “Ha messo in ginocchio l’Italia. Dal Patto di stabilità 35 miliardi in più”

Scende in campo per chiarire alcuni aspetti delle ultime vicende politiche, Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Attuazione del programma, oggi ospite di ‘Cinque minuti‘ su Rai Uno. Nei giorni in cui il premier Meloni è costretto a letto con l’influenza, tocca a Fazzolari ribattere punto su punto alle accuse dell’opposizione sull’accordo stipulato in sede Ue sul Patto di Stabilità e sul no del Parlamento, arrivato oggi, alla ratifica del Trattato sul Mes. Con il nuovo Patto di stabilità europeo l’Italia guadagna “35 miliardi di euro l’anno: questa la differenza fra i vecchi parametri e i nuovi”, spiega Giovanbattista Fazzolari, che entra nel merito delle decisioni prese.

Fazzolari e l’accordo sul Patto di stabilità conveniente per l’Italia

“Con i vecchi parametri – sottolinea l’esponente di Fdi – l’Italia era tenuta a una riduzione del debito di circa il 4-5% annuo, con i nuovi patti 1% l’anno. Per quanto riguarda il deficit l’Italia sarebbe stata tenuta a un avanzo dello 0,25% l’anno invece possiamo avere un deficit di 1,5%: vuol dire una differenza di 1,75% che grosso modo rispetto al Pil italiano sono circa 35 miliardi”, soldi “che a regime potremo spendere in più rispetto alle vecchie regole”, ha proseguito Fazzolari. “Oltre a questo abbiamo una fase transitoria di 7 anni per il rientro dal deficit eccessivo avuto nel periodo del Covid che è molto più morbido di quanto non era previsto”, dice ancora Fazzolari. E il Mes? Fazzolari spiega che il governo “si è rimesso al voto parlamentare, il Parlamento ha deciso di votare contro la modifica dell’attuale Mes. Il Mes rimane in piedi ma non si estende il meccanismo anche al salvataggio delle grandi banche in difficoltà. All’Italia questo non serve, il nostro sistema bancario è tra i più solidi d’Europa e del mondo intero e non abbiamo bisogno di modificarlo per salvare grandi banche in difficoltà di altri Stati”. L'”anomalia” della vicenda Mes è dovuta al fatto che “il Movimento 5 Stelle si dichiarava contrario” e “poi ha avuto Giuseppe Conte che ha votato a favore della modifica creando questa grande confusione in Italia”, spiega ancora il sottosegretario.

L’attacco al governo Conte 2

“L’Italia avrebbe una situazione molto più tranquilla senza i disastri del governo Conte 2“, rimarca Fazzolari a ‘Cinque minuti‘ su Rai Uno. “Solamente due numeri: 181 miliardi di disavanzo aggiuntivo, si dice per il Covid ma gran parte di quei soldi poi è andato in sprechi vergognosi; oppure gli oltre 140 miliardi spesi per il superbonus”, un “fardello” che secondo Fazzolari “aggrava le casse dello Stato rendendoci meno forti quando trattiamo in Europa”. L’esponente di Fdi ha ricordato “le decine di miliardi in mascherine farlocche poi mandate al macero, i banchi a rotelle mandati al macero e i ristori alle imprese che non avevano bisogno di sovvenzioni”.