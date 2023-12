È Francesco Macrì il nuovo presidente di Confesercizi: “Subito al lavoro sui tavoli del governo”

Sarà Francesco Macrì a guidare per i prossimi due anni la Confservizi nazionale, la Confederazione formata da Asstra e Utilitalia. Che rappresenta 600 imprese dei servizi pubblici con 300mila dipendenti. Lo ha deciso oggi all’unanimità l’Assemblea Confservizi convocata per il rinnovo della presidenza. “Sono molto soddisfatto dell’incarico”, dichiara Macrì. “Arrivato in una fase in cui la rappresentanza di settori in rapida evoluzione, soggetti al contempo a sfide molteplici e sempre più impegnative, appare quanto mai complessa. L’obiettivo è di recuperare per la Confservizi il pieno significato di servizio pubblico a carattere industriale. Con una rappresentanza più assidua della Confederazione nei principali tavoli del governo Meloni. E nei più importanti tavoli industriali del nostro Paese”.

Confesercizi, eletto il nuovo presidente: è Francesco Macrì

Nato ad Arezzo nel 1973, laureato in giurisprudenza, Macrì vanta numerose esperienze amministrative e manageriali nei settori dell’energia, nei servizi, trasporti e nelle telecomunicazioni. Da giugno 2023 è presidente esecutivo di Estra Spa – tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale, attivo anche nella vendita di energia elettrica. Una carica già ricoperta dal 2016 al 2021. Dal maggio del 2023 è componente del Consiglio di amministrazione di Leonardo Spa. Dal 2016 fa parte della giunta esecutiva di Utilitalia, associazione che rappresenta oltre 400 imprese energetiche, idriche e ambientali. Dal 2018 è Presidente di Its Energia e Ambiente della Toscana e coordinatore nazionale della rete Its della filiera Energia.