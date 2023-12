Di Battista, clamorosa gaffe su Gesù: “Nacque in Palestina”. I suoi follower: “Che dici? Non esisteva”

Un post di Alessandro Di Battista su X viene bocciato in storia e espone l’ex parlamentare del M5S a una raffica di giudizi negativi degli utenti. A Natale, tra le news provenienti da Gaza su un raid di Israele contro un campo profughi, Di Battista scrive che “il giorno in cui si festeggia la nascita di un bambino nato in Palestina più di 2000 anni fa, sempre in Palestina, l‘ennesimo bombardamento criminale israeliano ha fatto l’ennesima strage di bambini. Buon Natale a chi non si volta dall’altra parte”. Il messaggio di Di Battista non passa inosservato e sono in tanti a sottolinearlo con la penna rossa virtuale.

Di Battista, Gesù e la Palestina: la bocciatura del web “La Palestina all’epoca non esisteva, la prima volta che venne chiamata così fu sotto Adriano, all’epoca era Giudea, e Gesù era ebreo. Sei riuscito a sbagliare tutto, tre su tre, complimenti!”, scrive un utente, Francesco Proia, correggendo il testo da cima a fondo. “La Palestina è il nome che i romani diedero alla regione oltre cento anni dopo la nascita di Gesù. Che desolazione”, incalza Alessandro Chelo. “Gesù è nato nella regione della Giudea nome cancellato dai romani che la chiamarono Syria Palestina per ragioni punitive. Un dispetto fatto dall’imperatore Adriano che la chiamo così in memoria dei Filistei (palestinesi). Acerrimi nemici degli ebrei. La Storia merita rispetto”, scrive Rosella Vivio. Le stroncatore abbondano e c’è chi sceglie l’ironia per chiudere la questione: “A catechismo giocavi a Tresette, eh?”.