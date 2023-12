Confcommercio: sarà un buon Natale. Le famiglie spenderanno 284 euro in più rispetto allo scorso anno

Per Il Sole 24 Ore “la ripresa dell’occupazione nei primi dieci mesi dell’anno, il taglio del cuneo fiscale per circa 3 miliardi e il calo della bolletta energetica lasciano sperare in un buon Natale“. Sul fronte dei consumi dunque gli italiani si toglieranno qualche sfizio in più rispetto al periodo precedente, segnato dalla crisi pandemica e dalla crisi energetica.

I dati di Confcommercio

Il quotidiano riporta i conti dell’ufficio studi di Confcommercio, e i risultati sono lusinghieri. “Quest’anno nelle tasche di dipendenti e pensionati entreranno poco più di 50 miliardi di tredicesima e dopo avere saldato le tante imposte e costi fissi che si concentrano a dicembre (Ici, Imi, bollo auto, canone Rai oltre ai costi per la bolletta energetica) che quest’anno ammontano a 7,9 miliardi lasceranno disponibili ben 43,6 miliardi di euro pari a 1.882 euro a famiglia. Una cifra che potrà essere dedicata sia ai regali che ai consumi”. 8,7 miliardi in più rispetto all’anno scorso, segnato dall’alta inflazione e dalla crisi energetica.

“L’Italia arriva all’attuale rallentamento del Pil in ottima salute”, chiosa il direttore dell’ufficio studi di Confcommercio Mariano Bella presentando le stime sulle spese per il Natale. “Tutti hanno ben cooperato per l’uscita dalla pandemia e nell’affrontare la crisi energetica, lavoratori, imprese, Europa, istituzioni, governo”, aggiunge.

I consumi tornano ai livelli pre-Covid

Si torna insomma ai livelli del 2019, prima che arrivasse il Covid. Resta solo una differenza di 50 euro dovuta al caro energia. I consumi medi da tredicesima per famiglia a prezzi costanti sono previsti di 1.882 euro, 284 euro in più rispetto all’anno precedente.

Un altro elemento positivo è il buon risultato ottenuto nel periodo del black friday che come sempre premia soprattutto il canale online. A questo rito dello shopping «hanno o meglio avrebbero partecipato» circa 19,2 milioni di italiani con una spesa media che oscilla tra i 220 e i 230 euro. Secondo le stime Confcommercio la metà di questi acquisti sono regali di Natale e «nonostante l’effetto sostituzione una buona black week è di ottimo auspicio per i consumi complessivi di dicembre».