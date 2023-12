Carta “Dedicata a te”, 100 milioni in più e termini prorogati per chi non era riuscito ad attivarla

Forte dello “straordinario successo” registrato fin qui, il governo ha deciso di potenziare lo strumento della Carta “Dedicata a te”, con la quale una vasta platea di famiglie con Isee inferiore ai 15mila euro ha ricevuto un contributo per l’acquisto di beni di prima necessità. I ministeri dell’Agricoltura, delle Imprese e dell’Economia, infatti, hanno pubblicato il decreto che potenzia lo strumento con ulteriori 100 milioni, portando la dotazione complessiva a 600 milioni. Inoltre, con l’occasione è stata aperta una finestra per consentire l’attivazione della Carta anche alle famiglie che non erano riuscite nei tempi indicati precedentemente.

Lollobrigida: “Prorogati i termini per l’attivazione della Carta Dedicata a Te”

A darne notizia è stato il ministro Francesco Lollobrigida con una nota: “Prorogati i termini per l’attivazione della Carta ‘Dedicata a te’. Tutte quelle famiglie, che non erano riuscite a ritirare la carta o a effettuare la prima transazione entro lo scorso 15 settembre, potranno attivare la card e disporre, dal 15 dicembre prossimo, di 382,50 euro, somma alla quale ora si aggiungono i 77,20 euro da destinare all’acquisto di beni alimentari o di carburante”. L’annuncio è arrivato dopo la pubblicazione del decreto interministeriale Masaf-Mimit-Mef con il quale si potenzia lo strumento con gli ulteriori 100 milioni.

Uno “straordinario successo”. E il governo stanzia ulteriori 100 milioni

“La card – ha sottolineato Lollobrigida – è stata uno straordinario successo e l’efficacia della misura è dimostrata dai numeri: il 91% delle famiglie beneficiarie, con un Isee inferiore a 15mila euro, individuate dall’Inps, ha utilizzato questo strumento per fronteggiare la difficile congiuntura economica e l’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità”. Tuttavia, ha spiegato, “su una platea di beneficiari pari a 1,3 milioni di famiglie, più di 100mila nuclei non erano riusciti ad accedere alla misura nei tempi previsti. Per tale motivo, il governo Meloni è intervenuto riaprendo i termini per la prima attivazione delle carte, che dovrà essere fatta entro il 31 gennaio 2024″.

Così le famiglie hanno speso i soldi della Carta “Dedicata a te”

Lollobrigida, poi, ha illustrato nel dettaglio l’utilizzo che le famiglie hanno fatto della Carta. “Oltre la metà ha preferito comprare prodotti freschi, quali ortaggi, frutta, pesce e carne, mentre oltre il 41% ha acquistato prodotti da scaffale, come pasta, biscotti e conserve”. “Questo provvedimento, che prevede una innovativa collaborazione tra ministeri e per questo ringrazio i colleghi Urso e Giorgetti, non solo conferma la sinergia messa in atto tra i dicasteri dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, ma ribadisce la nostra attenzione nei confronti delle famiglie che vivono un momento di difficoltà economica”, ha commentato il ministro dell’Agricoltura, sottolineando che “allo stesso tempo, rappresenta un sostegno alle filiere produttive italiane, un contributo alla crescita sia dei consumi interni sia del sistema economico nazionale”. “Per questo – ha concluso – ringrazio anche il comparto della Grande distribuzione organizzata che continuerà a garantire un ulteriore sconto del 15% sugli acquisti effettuati con la carta”.