Carne sintetica, Mattarella promulga la legge. Sinistra sull’orlo di una crisi di nervi e Grillo si schiera…

Il presidente Mattarella ha promulgato oggi la legge contenente le disposizioni di divieto della carne coltivata. La sinistra sperava in un congelamento del provvedimento, dato per certo oggi da Repubblica, ma così non è stato.

La Ue dovrà valutare se il provvedimento è conforme al diritto comunitario

Il Quirinale riferisce che il governo ha trasmesso il ddl alla Commissione europea con l’impegno a conformarsi a eventuali osservazioni che dovessero essere formulate nell’ambito della procedura di notifica. La portavoce della Commissione Europea per il Mercato Interno Johanna Bernsel conferma la notifica del provvedimento che non è stato però ancora esaminato per valutare se è in contrasto col diritto Ue.

Foti: altra plateale sconfitta della sinistra

La promulgazione della legge, annota Tommaso Foti (capogruppo alla Camera di FdI) rappresenta “un’altra plateale sconfitta della sinistra. Il fatto che la notifica all’Europa sia arrivata dopo l’espressione delle Camere, dimostra grande attenzione verso il Parlamento italiano. Come annunciato dal ministro Lollobrigida, il provvedimento è stato notificato all’Europa, con la successiva promulgazione da parte del Colle”.

Carne sintetica, spazzate via le fake news

“Questa è una grande vittoria del governo Meloni che spazza via le fake news montate ad arte nelle scorse settimane e anche oggi da certa stampa nazionale e dalle opposizioni, che speravano disperatamente in un affossamento della Legge Lollobrigida-Schillaci. Si tratta di un provvedimento che rappresenta un percorso democratico trasversale, sottoscritto da numerose categorie professionali e che pone l’Italia all’avanguardia in Europa e nel mondo nella sicurezza alimentare”, conclude Foti.

La legge – sottolinea Chiara La Porta di FdI – “potrà essere ora un esempio per le altre nazioni della UE ed eventualmente utile, in linea con le espressioni del Parlamento Europeo, ad evitare che questi prodotti vengano realizzati e commercializzati in futuro nell’Unione”. Plaude alla promulgazione il senatore di Fratelli d’Italia Gianpietro Maffoni, componente della commissione Agricoltura.

Magi si augura sanzioni da parte della Ue. Grillo: la carne sintetica è il futuro

Si augura sanzioni da parte dell’Ue per questa legge invece Riccardo Magi, sempre in modalità aggressiva quando commenta iniziative del governo Meloni. Per Magi il ddl sarebbe antiscientifico e contro il libero mercato. Una posizione che si sposa con il peana elevato da Grillo alla carne sintetica. “In ogni rivoluzione epocale – scrive Grillo sul suo blog – c’è chi abbraccia il futuro e chi cerca di fermarlo. È il caso della carne coltivata, innovazione che ci proietta in un mondo più giusto e più sano. Perché allora c’è chi non vuole proprio sentirne parlare? Che sia per pregiudizio o per meri interessi economici, è una posizione ingiustificata che danneggia l’Italia e gli italiani”.