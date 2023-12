Caccia, Lollobrigida azzera le polemiche: “Il ddl Amidei mai concordato col governo”. E il senatore FdI lo ritira

Iil ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida interviene sulle polemiche montate in queste ore su una proposta di legge realativa alla caccia, presentata da un parlamentare di FdI. «Ho chiesto al senatore Amidei – dice Lollobrigida in una nota – di ritirare la sua proposta di legge, mai concordata con il governo. Senza entrare nel merito dei temi trattati, ritengo evidente sia necessario evitare ogni polemica derivante da proposte individuali che non rientrino in un riordino complessivo e omogeneo in chiave europea dell’attività venatoria. Le polemiche strumentali e artificiose prodotte da azioni di questa natura – conclude il ministro – ritengo inquinino un dibattito finalizzato a garantire le attività legali esercitate da liberi cittadini, compresa quella in oggetto».

Amidei: “Ho ritirato il ddl sulla caccia, ma la materia va revisionata”

Una proposta che oggi stesso il senatore Amidei ha ritirato. “”Su richiesta del ministro Lollobrigida ho ritirato la proposta di legge a mia firma. La proposta ambiva ad una omogeneità normativa delle regole applicate alla attivita’ venatoria in ambito europeo. Purtroppo come sempre, senza entrare nel merito, è divenuto sterile argomento di polemica e il tema dovrà essere piu’ opportunamente trattato in un quadro di revisione complessiva della materia”, aggiunge. “Resta inteso che da parte mia, che non ho mai esercitato l’attività venatoria, rimane la convinzione che l’Europa debba condividere norme in ambiti di questa natura per evitare vi siano trattamenti differenti applicati ai cittadini dei diversi Paesi, con effetti anche di natura economica”, conclude il senatore.

Caccia, la polemica della sinistra su un disegno di legge mai preso in esame

La proposta di riforma della legge quadro sulla caccia n. 157/92 presentata dal senatore di Fratelli d’Italia Bartolomeo Amidei (ddl n. 779) in realtà è solo uno dei migliaia di disegni di legge che in ogni legislatura vengono presentati in Parlamento. Non ha neanche visto la luce e non è stato neanche mai preso in esame.

Il testo integrale del disegno di legge di Amidei

Al di là dei contenuti dei 17 articoli del disegno di legge, partiva da un presupposto innegabile. “Dopo oltre trent’anni dall’entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, si ritiene necessario procedere ad una attenta verifica degli effetti prodotti dall’applicazione di questa legge sulla gestione del patrimonio faunistico presente nel nostro Paese”. E su questo anche il più sfrenato ambientalista non può che concordare. Ma evidentemente, alla fine dell’anno ogni scusa è buona per cercare la bagarre politica. Ora la nota del minitro Lollobrigida azzera le polemiche e il dibattito: il disegno di legge di Amidei è destinato quindi a rimanere tra gli atti degli archivisti del Senato.