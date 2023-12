Bimbi maltrattati al nido: dopo sette anni nessuna giustizia per i continui rinvii. Genitori sgomenti

I genitori sono esasperati. Una vicenda sconcertante. I loro figli furono vittime di presunti maltrattamenti in un nido comunale nel 2017, a Piacenza. E dopo sette anni non hanno ancora ottenuto giustizia. Adesso non sono più disposti ad aspettare. Ancora non è stato preso nessun provvedimento giudiziario nei confronti di quelle maestre finite sotto accusa, e i papà e le mamme non sono avviliti.

Bimbi maltrattati al nido, i genitori: “Chiediamo giustizia”

“Non cerchiamo vendetta, chiediamo semplicemente giustizia per i nostri figli”, scrivono in una lettera inviata al quotidiano cittadino “La libertà“. La vicenda giudiziaria si trascina da quasi sette anni, durante i quali è passata per le mani di tre giudici. “Il 9 novembre – raccontano le mamme, riporta TgCom24- l’udienza è stata rimandata al 13 dicembre per la non disponibilità di un’aula adeguata per la proiezione di video. Pochi giorni fa abbiamo ricevuto la notizia che anche l’udienza del 13 dicembre è stata rinviata, stavolta per un impegno del pubblico ministero, non ne possiamo più, ci sentiamo presi in giro”.

Bimbi maltrattati, 7 anni di rinvii. I genitori scrivono una lettera

La prossima udienza è stata fissata per il 17 gennaio e in quella sede è prevista la discussione. “La nostra speranza è che non ci siano altri rinvii”, affermano le mamme. Una vicenda di ordinaria follia. Sette anni sono un’enormità. La vicenda iniziò il 25 maggio 2017, quando due maestre del nido Farnesiana vennero arrestate per maltrattamenti contro i bambini. Altre due maestre finirono indagate. la città rimase profondamente scossa. Ma solo il 26 maggio 2020 il pm notificò alle parti la chiusura delle indagini. Un anno dopo, la richiesta di costituzione di parte civile delle famiglie ammessa nel novembre del 2021. Uno stillicidio. Il 21 febbraio 2022 la nomina del perito incaricato di esaminare video e foto dei carabinieri, ma l’accertamento venne rinviato una prima volta al 2 dicembre e successivamente al 7 aprile. E il 28 giugno 2022 il dossier asilo Farnesiana è passato nelle mani di un nuovo giudice e oltre un anno dopo il processo è ancora in itinere.