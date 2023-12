Australia sotto choc: 15enne promessa del surf ucciso da uno squalo nella baia dei turisti (video)

Un ragazzino di 15 anni è stato aggredito e ucciso da uno squalo mentre praticava il surf a Ethel Beach nella penisola di Yorke, nel sud dell’Australia, nelle acque davanti ad una spiaggia molto frequentata da bagnanti e surfisti. Lo riporta la Bbc, citando fonti di Polizia. Il corpo del ragazzo è stato recuperato nelle acque davanti alla spiaggia di Ethel, nel Parco Nazionale di Innes, nella penisola di Yorke, nello Stato dell’Australia Meridionale.

Lo squalo ha attaccato il giovane Khai sotto gli occhi del padre

Il 15enne, Khai Cowley di Adelaide era un giovanissimo quanto talentuoso. surfista ed era già una promessa di questa disciplina, largamente praticata nelle acque dell’Australia. Il ragazzo è stato prontamente soccorso e portato a riva dai servizi di emergenza, che però non sono riusciti a salvargli la vita. Solo due settimane fa, Khai – al 146esimo posto tra i surfisti under 18 in Australia – era stato nominato “il più eccezionale artista grom” dal suo club di surf locale Seaview Road Board Riders.

La Polizia dell’Australia Meridionale ha informato di aver appreso di un attacco alle 13.30 di oggi, ora locale. “Purtroppo, il corpo di un adolescente è stato recuperato dalle acque”, ha informato la Polizia. Un residente della zona, Martin Goody, ha detto alla Abc che il ragazzo si trovava a “30-40 metri dalla riva” quando è stato attaccato. Testimoni hanno detto che l’attacco è avvenuto davanti al padre inorridito.

L’attacco mortale di giovedì 28 dicembre segue altri episodi che si sono verificati in questa estate australe: in maggio, un surfista è stato ucciso al largo della penisola di Eyre, nell’Australia Meridionale, mentre in febbraio una ragazza è stata sbranata da uno squalo in un fiume a Perth, capitale dell’Australia Occidentale. L’Australia è soggetta al maggior numero di attacchi di squali ad esseri umani nel mondo dopo gli Usa, ma secondo gli esperti un maggior numero di avvistamenti non comporta necessariamente un aumento nella popolazione di questi pesci.

“Preoccupante e sorprendente l’incremento degli attacchi di squali”

L’attacco, attribuito a un grande squalo bianco, è il terzo attacco mortale di uno squalo registrato in Australia dallo scorso maggio. Dal 2000 ad oggi l’Australia ha registrato in tutto 11 attacchi mortali di squali, e i tre episodi degli ultimi mesi rappresentano dunque una preoccupante accelerazione.

Il premier dell’Australia meridionale, Peter Malinauskas, ha dichiarato che dal 2000 ci sono stati 11 attacchi mortali di squali nelle acque dello Stato. Il fatto che tre di queste vittime si siano verificate a partire da maggio è “sorprendente e preoccupante”, ha dichiarato venerdì alla televisione Nine Network, aggiungendo tuttavia che il governo non può fare molto per rendere più sicure le spiagge al di fuori di Adelaide, che è la capitale dello Stato e la sua città più popolosa.