Atreju, folla strabocchevole e momenti d’amore. “Giorgia, Giorgia!”. “Vi voglio bene!” (video)

Una giornata di vip internazionali, politici di livello mondiale, ministri, star del cinema e della tv, esponenti della destra e del centrosinistra, ma soprattutto una giornata di militanti, famiglie e simpatizzanti di Fratelli d’Italia e di Giorgia Meloni. Mai come oggi la festa di Atreju ha fatto registrare il pienone tra stand e sale dei dibattiti, tanta gente, moltissimi giovani, gli stessi che hanno riservato una standing ovation a Giorgia Meloni quando dal palco, a metà giornata, ha ringraziato Rama, Mush e Suniak e s’è abbandonata all’abbraccio della platea, che in piedi ha urlato “Giorgia, Giorgia!”. E lei: “Vi voglio bene!”. Domani il premier chiudera la kermesse di Castel Sant’Angelo alle 12 con un intervento molto atteso, nel quale detterà le tappe del futuro e farà un bilancio di quanto fatto in un anno di governo.

Meloni e il tributo agli ospiti internazionali di Atreju

“Eccomi, si vede che non sono Sunak…”, aveva scherzato Giorgia Meloni salendo sul palco di Atreju a sopresa per vestire i panni del ‘bravo presentatore’ e annunciare l’intervento del premier britannico Rishi Sunak. Dalla platea il coro ‘Giorgia, Giorgia!’. ”Nella mia veste di presentatore – ha poi detto la leader di via della Scrofa- come ho fatto tante volte ci tengo a ringraziare le persone che ci hanno onorato della loro presenza, quella persona straordinariamente libera che è il primo ministro albanese, Edi Rama, e Musk, per averci regalato la sua presenza a questa manifestazione. Ora dò il benvenuto a un amico dell’Italia e amico personale, Sunak…”.