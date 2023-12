Amadeus sceglie nomi-scandalo per fare audience: dopo Junior Cally e Rosa Chemical arrivano i La Sad

Il ‘caso’ La Sad, con la band punk rock scelta tra i big di Sanremo 2024 accusata di aver prodotto brani violenti e sessisti, riporta alla memoria un precedente simile, che il festival dovette affrontare nel primo anno della direzione di Amadeus, nel 2020: quello di Junior Cally. Anche allora dal mondo politico e dell’associazionismo si levarono proteste e si chiese l’esclusione dal festival del rapper che, prima di presentarsi al festival con il brano ‘No grazie’, aveva pubblicato diversi brani con contenuti sessisti, volgari e violenti, come ‘Streghe’, ‘Si chiama Gioia’ e ‘Magicabula’. Oggi, con le stesse accuse, c’è chi invoca l’esclusione dalla gara dei La Sad, per brani pubblicati in passato, come ‘Mayday’ (“E il coglione che ti baci nella storia/spero te lo metta dentro senza mai provare amore”), ‘Psycho Girl’ (“Mi fai stare bene mentre mi fai male/Come la cocaine”) e ‘Sto nella sad’ (“Ma tu sei peggio della coca, sei una tro..”).

Nel 2020, le grandi polemiche si chiusero come erano nate anche perché allora, come oggi, il direttore artistico del festival e la commissione musicale erano chiamati a valutare il brano presentato per l’edizione in questione e ad assicurarsi che esistessero tutti i requisiti richiesti nel regolamento e non il repertorio degli artisti.

Ma qualcuno arrivò anche ad invocare un cambio al regolamento del festival che implicasse un andare a ritroso nelle carriere dei cantanti in gara, per procedere ad una ‘valutazione etica’ dei repertori degli artisti in gara e non più del solo brano presentato per l’edizione corrente. Naturalmente una simile norma presterebbe il fianco ad altre polemiche. Così come difficilmente si potrebbe procedere all’esclusione di un artista sulla base di brani del suo passato, dopo che lo stesso artista è stato scelto sulla base di un brano nuovo e inedito che si presume non conterrà nulla di preoccupante. Tanto che Amadeus sabato, in un video pubblicato sui social, ha chiesto di evitare “pregiudizi” sui cantanti in gara a Sanremo, invitando ad ascoltare prima i brani “e poi ad esprimere un parere o un’opinione”.

Ma da che Sanremo è Sanremo, un festival senza polemiche non lo si è ancora visto. L’anno scorso, dallo show di Fedez con la foto del ministro Bignami strappata in diretta all’esibizione di Rosa Chemical che mimò una scena di sesso sul palco con lo stesso Fedez, scandali e polemiche abbondarono.

L’anno prima, nel 2022, non andò meglio: i no vax contro Fiorello e la gag sul vaccino e il grafene, i cattolici contro Achille Lauro, la destra contro l’arrivo di Saviano, i proibizionisti contro la collanina ‘alla cannabis’ di Ornella Muti.

In ogni anno della sua storia ultrasettantennale, il festival ha conosciuto veleni di ogni tipo. E’ accaduto fin dalla seconda edizione, nel 1952, quando la Democrazia Cristiana si sentì offesa dal testo di ‘Papaveri e Papere’ di Nilla Pizzi che, secondo un’interpretazione, era una presa in giro proprio dei politici di maggioranza dell’epoca.

L’ingerenza della politica su Sanremo è diventata poi sempre più ingombrante dopo l’edizione 2000 quando Fabio Fazio decise di dedicare ampio spazio alla causa Jubilee, per l’abolizione del debito nei paesi poveri: questo significò l’arrivo di ospiti che facevano appelli al Presidente del Consiglio, Massimo D’Alema, primo tra tutti Jovanotti, che compose un rap in cui citava espressamente l’allora presidente diessino scatenando l’ira furiosa del centrodestra.

Anche Claudio Baglioni, nel 2019, prima dell’inizio della kermesse, aveva portato a casa già un bel gruzzolo di attacchi politici. Durante il Festival scoppiò anche quello che fu il primo caso Achille Lauro, con il testo di ‘Rolls Royce’ accusato di essere un’incitazione al consumo di droga, e l’endorsement di Salvini in favore di Ultimo e contro Mahmood, vincitore a sorpresa.