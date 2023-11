Washington, il vento fa crollare l’albero di Natale della Casa Bianca: risollevato da una gru (video)

Crolla per il vento l’albero di Natale decorato nel parco della Casa Bianca. Le forti raffiche di vento a Washingotn nella morsa di un freddo artico, hanno fatto cadere il National Christmas Tree, il grande albero di Natale che ogni anno viene allestito nel parco della residenza del presidente degli Stati Uniti. Per risollevarlo è stato necessario l’intervento di una gru. Per rimettere in verticale l’abete tutto già decorato e con le luci accese. Come ha spiegato una portavoce del National Park Service, Chelsea Sullivan. Che ha sottolineato che l’operazione è stata condotta dopo aver “valutato le condizioni dell’albero e sostituito i cavi che erano saltati”.

Washington, crolla l’albero di Natale della Casa Bianca Non è il primo incidente che coinvolge l’albero di Natale nazionale che dagli anni settanta viene piantato nell’Ellipse, il parco a sud della Casa Bianca. Almeno in altre occasioni il vento li ha fatti cadere,. Una volta, nel 2011, le raffiche sono state così violente che l’abete è volato via. In un’altra occasione l’albero è caduto dal camion che lo stava trasportando mentre un altro esemplare è morto subito dopo essere stato trapiantato nel parco della Casa Bianca. L’albero caduto ieri era stato piantato appena due settimane fa per sostituirne un altro che era stato rimosso perché si era ammalato.