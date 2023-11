Violenza sulle donne: stop ai cattivi maestri del rap, da Fedez a Sfera: “Ti taglio la gola…”. “Siete tr…”

“Ritirare dal commercio e oscurare su web e social network le canzoni di rapper e trapper che contengono frasi sessiste e incitano all’odio e alla violenza verso le donne”. A chiederlo il Codacons, che in tal senso ha presentato una formale istanza al Governo, alla Siae e a Youtube “affinché intervengano, ognuno per i propri ambiti di competenza, per arginare il fenomeno delle canzoni contenenti messaggi diseducativi e pericolosi per i giovani”. “Mentre in questi giorni si moltiplicano le iniziative contro la violenza sulle donne, su web e social network continuano a macinare visualizzazioni e like canzoni di rapper molto seguiti dai giovanissimi che contengono frasi sessiste ed espliciti riferimenti alla violenza verso il genere femminile -spiega il presidente Carlo Rienzi- Un paradosso se si considera che tali brani hanno milioni di visualizzazioni e possono essere tuttora ascoltati, condivisi e diffusi dalle radio e da canali come Youtube, vanificando tutti gli sforzi compiuti per educare i giovani al rispetto delle donne”.

Violenza sulle donne, la denuncia del Codacons contro i guru del rap

“Per questo abbiamo chiesto alla Siae di non registrare le canzoni che al loro interno contengono frasi sessiste, così da arrecare un danno economico agli autori delle stesse, e a Youtube di bloccare e oscurare i videoclip e le pagine di rapper e trapper dove compaiono i brani pericolosi – prosegue Rienzi – Al Governo chiediamo invece un impegno a vietare la messa in commercio di canzoni che possono rappresentare una forma di incitamento alla violenza influenzando il comportamento dei più giovani”.

Una proposta, quella del Codacons, che ha raccolto in questi giorni molte adesioni da parte di politici, personaggi famosi, ed esperti del settore. Dalla Dark Polo Gang a Fedez, passando per Emis Killa, Sferaebbasta e altri, l’associazione pubblica infine un mini-dossier con alcune frasi esplicitamente violente contro le donne contenute nei brani di alcun famosi rapper italiani con milioni di visualizzazioni sul web.

Tutti i versi che incitano allo stupro e agli atti violenti

“‘Metti un guinzaglio alla tua ragazza, ci vede e si comporta come una troia’, Dark Polo Gang (DM)”; “‘Mi vede e dopo apre le gambe, la scopo e poi si mette a piangere’, Dark Polo Gang (Magazine)”; “‘Bitch, ogni giorno / non mi lasciano libero. / Le ordino da casa / come su Deliveroo. / Schiocco le dita, / arrivan in un secondo. / […] / Anche tua mamma è una mia ex. / Le piace bere a canna, / non vuole il bicchiere’ , o anche ‘Mangio queste tipe come M&M’s. / Museruola e collare. / Lei la tratto come un cane, / vuole che le faccio male’, Fedez (TVTB)”.

E ancora: “‘Guarda quella / come mastica la cicca. / Le fischio ogni volta / che passa di qui. / Vorrei prenderla da dietro / come in Assassin’s, Creed’Emis Killa (Nei guai)”; “‘Ti do mezza busta se mi fai un mezzo busto, te la do tutta se ammazzi Barbara D’Urso’, Fedez (Blasfemia)”; “‘Stupro la Moratti e mentre mi fa un bocchino le taglio la gola con il taglierino’, Fedez (B-Rex status domini)”. “‘Schiaffi sul culo così forti che sembrano spari […] Dai tesoro, non fare quella faccia, in fondo so che ti piace quando ti parlo così, no? […] Se fossi un Pokémon saresti Squirtle. / […] / Ah ecco, senti ma i tuoi lo sanno che sei così maiala? Secondo me non se lo aspettano, cioè guardati / Alta uno e sessanta ma quando sei a novanta, quanto sei larga / Sembra lo stia mettendo dentro a un hangar […] Fai il lago sopra il letto quando te lo spingo / Se fossi un Pokèmon saresti Squirtle’, Emis Killa (Su di lei)”.

I deliri di Fedez e Sfera Ebbasta

“‘Ste puttane da backstage sono luride / Che simpaticone vogliono un cazzo che non ride, sono scorcia-troie, siete facili, vi finisco subito’, Sfera Ebbasta (Hey tipa)”; “‘Ste scene troppo hard, / stupide senza charme. / Ci vuole Superman in mezzo, / mica un Chi Chi Man. / Serve una mazza e scalpello, / oppure il mio uccello, / per arrivare lì in fondo, / per abbatterla. / Non indosso / la maschera e il mantello. / Non so chi cazzo è Robin. / Io tutto il contrario di Batti-man. / Da dietro come un cane / mentre lei mangia il suo food, / la lascio stare solo / quando la sua pancia è full’, Gué Pequeno (XXX Pt. 2 Hardcore)”; “‘Lei si chiama Gioia / balla mezza nuda, dopo te la dà / Si chiama Gioia perché fa la troia / L’ho ammazzata, le ho strappato la borsa / c’ho rivestito la maschera’, Junior Cally (Strega)”

“‘Se mi lasci stacci di merda La tua fica è sempre più fredda (bitch) Morire non mi spaventa perché questa vita mi stressa […] Tu mi lasci pronto, ma se mi lasci muoio. Se chiami e non rispondo chiama il pronto soccorso, Fumo un pacchetto al giorno, se muoio me ne fotto […] Stronza, non sai quanto sto male, Sai solo scopare”. Massimo Pericolo (Sai solo scopare)”; “‘Ho un solo colpo, fammi aggiustare la mira/ Sai quanto costa fatica stare lontano da te […] Se sei mia mami ti porto rispetto/ Anche se provo gusto ad essere scorretto’, Icy Subzer (Mujer)”.