Vessa la moglie da tempo, oggi l’ha minacciata con la pistola: un vicino chiama il 112, il figlio fa ritrovare l’arma

Accecato dalla gelosia, sembra che vessasse e maltrattasse la moglie da almeno tre anni, ma oggi l’uomo è arrivato al punto di minacciarla brandendo una pistola. Un delirio di terrore e violenza, quello vissuto dalla donna a Montecatini, che andava avanti almeno dal 2020. E che ha avuto fine solo oggi, con l’arresto del marito violento.

Montecatini, minaccia di morte la moglie con una pistola: arrestato 51enne

Probabilmente le urla che provenivano da quell’appartamento non erano una novità: ma forse, in questi giorni in cui l’orrore della violenza sulle donne deflagra dal nord al sud del Bel Paese, rilanciato dalla cronaca e dal dibattito che infiamma i palinsesti televisivi, quelle grida stavolta hanno fatto la differenza. E hanno indotto un vicino a dare l’allarme alle forze dell’ordine. Così, allertati da una telefonata pervenuta al numero di emergenza 112, i militari dell’Arma sono accorsi in quell’abitazione dove era stata segnalata un’accesa discussione. E una volta giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato una 38enne, originaria dell’Est Europa, fortemente spaventata dalle minacce del marito – un 51enne italiano – reiterate con veemenza brandendo una pistola, anche alla presenza dei tre figli minorenni della coppia. E

Accecato da una forsennata gelosia, vessava la moglie da almeno 3 anni

L’uomo, si scoprirà poi di lì a poco, era accecato dalla gelosia e negli ultimi tre anni almeno dava sfogo a frustrazioni e sospetti infierendo contro la moglie. Pertanto, approfondendo le indagini, la donna ha confidato ai carabinieri i ripetuti maltrattamenti subiti nel corso del tempo, almeno dall’anno 2020, a causa della forsennata gelosia del marito. Un uomo ossessionato dal sospetto, a cui dava seguito con continui controlli al cellulare. Isolando la moglie da amici e amiche. E non ultimo, terrorizzandola con ripetute minacce di morte. Una serie di violenze fisiche e psicologiche, quelle agite dal 51enne contro la moglie, che oggi sono valse all’uomo l’arresto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Detenzione abusiva di un’arma clandestina. E ricettazione.

Minaccia la moglie con una pistola: il figlio fa ritrovare l’arma ai carabinieri

Sì, perché uno dei figli della coppia ha riferito ai militari intervenuti di aver visto poco prima addosso al padre un oggetto molto simile ad una pistola, occultata tra la cintura e i pantaloni. Sono così scattate immediatamente le ricerche. E grazie ad una accurata perquisizione, i militari hanno trovato l’arma (una pistola Beretta calibro 9 con matricola abrasa, completa di munizionamento) nascosta in un capanno degli attrezzi, pertinenza dell’abitazione. Chiuso il cerchio, i carabinieri hanno arrestato il 51enne in flagranza di reato e lo hanno portato nel carcere di Prato, a disposizione dell’autorità giudiziaria.