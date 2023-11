Verdone: alla stazione di Milano ho avuto paura, un ubriaco mi correva dietro con una bottiglia

Carlo Verdone, romano doc, denuncia la condizione di insicurezza che si vive a Milano. “Ho avuto paura – confessa nel corso del talk “A cena da Maria Latella” che ha fatto il suo esordio ieri sera su Sky Tg24 – e ho avuto paura più che a Roma, il che è tutto dire”.

La brutta avventura di Carlo Verdone

“Alla stazione di Milano ho preso l’ultimo treno per Roma – racconta – c’erano due che si stavano massacrando a bottigliate, con le ferite addosso intorno alle otto di sera, ma poi c’era uno che improvvisamente, biascicando delle parole che non so nemmeno io, si è presentato con il collo di una bottiglia e mi urlava cose in una lingua che non capivo. Ho dovuto correre per le scale e andare velocemente al treno perché questo era mezzo ubriaco e mi correva dietro.” “Non lo so che sta succedendo, è molto difficile – ha concluso – ogni città ha i problemi suoi”. Ma il tema sicurezza, a quanto pare, è generalizzato e interseca la vita quotidiana di tutti i residenti e frequentatori dei grandi centri urbani. Il punto è che non dobbiamo abituarci o rassegnarci, ma pungolare le istituzioni affinché vengano incontro alle richieste dei cittadini.

Angelina Mango: ho paura di uscire di sera a Milano

Carlo Verdone non è il primo vip che racconta come si vive a Milano, con la paura costante di aggressioni e altre violenze. All’inizio di settembre era stata Angelina Mango, che vive a Milano, a raccontare la sua ansia in un post molto commentato: “Sto andando in farmacia a piedi alle 22,30, volevo mettere i leggings, ma ho messo un tutone largo. È possibile che debba avere così paura e che chiami gente a caso per non stare sola nel tragitto?”. Molte donne, sotto il post dell’artista, hanno confermato di provare la stessa ansia e la stessa paura.