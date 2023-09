Angelina Mango: devo uscire, per paura non metto i leggings ma una tuta… Pioggia di commenti sul web

“Volevo mettere i leggings, ma alla fine ho messo una tuta larga”. E perché? Per paura di essere aggredita, o di attirare l’attenzione. Lo scrive sui social la cantante 22enne Angelina Mango, ex concorrente di Amici. Quella che trasmette con il suo post è un’ansia che molte donne, giovani e meno giovani, sentono quando devono uscire di sera.

“Sto andando in farmacia a piedi alle 22,30, volevo mettere i leggings, ma ho messo un tutone largo. È possibile che debba avere così paura è che chiami gente a caso per non stare sola nel tragitto?”, scrive la cantante nel suo post. Moltissimi i commenti sotto il messaggio dell’artista, che vive a Milano.

Molte donne affermano di condividere la sua stessa insicurezza. “L’anno scorso lavoravo in un biscottificio. Uscivo da lì la sera tra le 21 e le 22. Ogni singola sera il mio migliore amico sapeva che appena uscita da lì gli avrei fatto una videochiamata che sarebbe durata tutto il tragitto fino a casa per non essere sola. Questo non è vivere”, commenta una.

“Purtroppo – scrive un’altra – in questo mondo è così, avere paura è normale, non giusto ma normale. Io è un anno ormai che dopo un brutto episodio, non riesco a prendere il treno da sola o che non esco di casa per paura o mi guardo sempre intorno. Sono stanca di sentirmi sempre spaventata”.

“Non ci sentiamo libere. E purtroppo non lo siamo, perché non dovremmo MAI pensare “non metto questo capo perché può attirare l’attenzione”. E invece, lo pensiamo. Lo penso. È triste. Donne libere un corno”, è l’amara sintesi di un’altra seguace di Angelina Mango.

Non mancano tweet in cui si esprime la solidarietà maschile. “Non dovrebbe essere assolutamente così Nina. Da uomo mi vergogno quando sento queste parole da donne che per paura si comportano in questa maniera. Non siete sole, un giorno si troverà un modo per risolvere questo schifo e ce lo auguriamo tutti”.