Ultima Generazione contesta Mentana, lui umilia l’attivista: “Perché leggi a pappagallo?” (video)

La figuraccia dell’attivista di Ultima Generazione, altrimenti definita “eco-gretina”, in onore della sua leader, è stata immortalata in un video che ancora oggi spopola sulla pagina Fb dello stesso movimento ambientalista, famoso per i blocchi stradali. Ieri alcune studentesse ecologiste dell’Università Ca’ Foscari di Venezia sono intervenute durante una conferenza con ospite il direttore del, chiedendo risposte, contestando al giornalista lo scarso spazio concesso ai movimenti ambientalisti e l’invito a fare cose concrete, come andare a spalare sui luoghi delle alluvioni invece che bloccare il traffico. La protesta si è però trasformata in un boomerang.

Nel corso della conferenza, dal titolo “Informarsi, comunicare, divulgare in un pianeta in crisi”, gli attivisti dihanno affidato a una ragazza il compito di polemizzare con Mentana. Ma la signorina, molto impacciata,come se recitasse un copione già scritto, che avrebbe dovuto mettere in difficoltà Enrico Mentana, accusandolo di non sapere che gli attivisti sono andati a spalate il fango in Toscana e lui non ne avrebbe dato notizia. Mentana, però, dall’alto della sua esperienza, l’ha interrotta:E’ la conferma che io sono venuto qui e voi siete fermi a due giorni fa. Evidentemente in Toscana hanno fatto quello che non hanno fatto in Romagna. Era una posizione giusta o sbagliata la mia? Se ne può discutere, ma non è che ho detto una cosa fattualmente sbagliata”.