Tutela delle risorse idriche: aumentare la resilienza dei sistemi ai cambiamenti climatici

Nell’attuale contesto di cambiamento climatico e vulnerabilità infrastrutturale, la gestione delle risorse idriche in Italia è al centro dell’attenzione. Le criticità fondamentali sono due: l’impatto sempre più evidente del cambiamento climatico e la necessità di migliorare l’infrastruttura idrica nazionale. Il 42% delle risorse idriche viene disperso a causa di perdite nei nostri acquedotti, e spesso vi è una mancanza di manutenzione adeguata negli invasi idrici utilizzati per vari scopi.

Risorse idriche, la sfida lanciata dal governo

Per far fronte a questa sfida, il governo italiano ha adottato misure significative per proteggere e garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche nel Decreto “Siccità”. Tale decreto prevede una serie di azioni volte a mitigare l’impatto della scarsità idrica e a garantire l’efficienza nel suo utilizzo. Una delle principali iniziative messe in atto è stata la nomina di un commissario straordinario, incaricato di adottare interventi urgenti connessi alla scarsità idrica. Questo include la realizzazione, il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche, compresi interventi per ridurre le perdite nelle condotte e nelle reti idriche.

Le misure specifiche del decreto siccità

Per garantire l’efficiente utilizzo dei volumi degli invasi idrici a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Decreto “Siccità” prevede misure specifiche per il contrasto alla crisi idrica. Inoltre, si incentiva la produzione di energia elettrica da centrali idroelettriche, sottolineando il ruolo cruciale delle risorse idriche nella produzione di energia sostenibile. Un’altra iniziativa di rilievo è la realizzazione di vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo, comunemente note come “laghetti”. Questa strategia contribuirà a garantire una migliore gestione delle risorse idriche nelle attività agricole. In un’ottica di sostenibilità, il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo è promosso, contribuendo così a ridurre il fabbisogno idrico nelle operazioni agricole.

L’utilizzo della genetica agraria

Per affrontare le sfide del cambiamento climatico, il Decreto incoraggia l’utilizzo della genetica agraria per sviluppare varietà di piante in grado di resistere alle condizioni di scarsità idrica. Un altro aspetto fondamentale del decreto è la facilitazione nella realizzazione di impianti di desalinizzazione, che possono contribuire a fornire una fonte aggiuntiva di acqua dolce. Il Governo ha anche introdotto un sistema sanzionatorio per l’estrazione illecita di acqua, garantendo un maggiore controllo e una migliore gestione delle risorse idriche. Inoltre, si è istituito presso ciascuna Autorità di bacino distrettuale un “Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici”, il cui ruolo è monitorare e gestire l’utilizzo delle risorse idriche in modo più efficiente.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Oltre alle misure previste nel Decreto “Siccità”, l’Italia può contare su un sostegno significativo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La Componente 4 del PNRR prevede un finanziamento di oltre 4 miliardi di euro per la gestione delle risorse idriche, con un focus particolare sulla manutenzione straordinaria degli invasi per garantire l’efficienza e ridurre le perdite nelle reti, l’aumento della funzionalità nell’irrigazione per massimizzare l’utilizzo dell’acqua nelle attività agricole e la depurazione delle acque reflue per garantire un ambiente più sano e la disponibilità di risorse idriche di alta qualità.

Risorse idriche e gestione sostenibile

In conclusione, l’Italia sta prendendo misure significative per affrontare le sfide legate alle risorse idriche in un contesto di cambiamento climatico. La combinazione di azioni a livello governativo e del PNRR è un passo importante verso una gestione sostenibile delle risorse idriche, garantendo un futuro migliore per il nostro Paese.