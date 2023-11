Tecnologia da paura: robot stritola un operaio in fabbrica. Lo ha scambiato per una cassetta di frutta

Un robot ha stritolato fino a ucciderlo un operaio in un impianto di confezionamento di verdure in Corea del Sud. La polizia coreana afferma che un robot industriale ha schiacciato a morte un operaio in un impianto di confezionamento di verdure in Corea del Sud. L’uomo è morto per le ferite riportate alla testa e al torace dopo essere stato afferrato e schiacciato contro un nastro trasportatore dalle braccia robotiche della macchina.

Secondo quanto riferisce l’Associated press, l’operaio lavorava per un’azienda che installa robot industriali ed era stato inviato all’impianto per verificare il corretto funzionamento della macchina. Gli apparecchi automatizzati in grado di raccogliere e posizionare gli oggetti sono comuni nelle comunità agricole della Corea del Sud. La polizia della contea meridionale di Goseong ha dichiarato giovedì di stare indagando se la macchina avesse difetti tecnici o problemi di sicurezza. L’incidente ha comunque suscitato la preoccupazione dell’opinione pubblica sulla sicurezza dei macchinari industriali e sul falso senso di sicurezza che possono dare agli esseri umani che lavorano nelle vicinanze, in un Paese che si affida sempre più a queste macchine per automatizzare le proprie industrie.

La Corea del Sud è il Paese con più robot industriali al mondo

Secondo i dati della Federazione Internazionale di Robotica, nel 2021 la Corea del Sud aveva 1.000 robot industriali ogni 10.000 dipendenti, la densità più alta al mondo e più di tre volte il numero della Cina quell’anno. Molti dei robot industriali del Paese asiatico vengono utilizzati nei principali impianti di produzione, ad esempio nel settore dell’elettronica e dell’automotive.

I robot industriali sono comuni nelle fabbriche di tutto il mondo, ma di tanto in tanto si verificano incidenti. L’AP ha riferito che a marzo un robot industriale ha schiacciato e ferito gravemente un lavoratore che stava esaminando la macchina in una fabbrica di ricambi per auto a Gunsan, in Corea del Sud. E nel 2022 un robot installato vicino a un nastro trasportatore ha schiacciato mortalmente un lavoratore in una fabbrica di latte a Pyeongtaek.

Uno studio pubblicato sull’American Journal of Industrial Medicine ha rivelato che dal 1992 al 2017, i robot sul posto di lavoro sono stati responsabili di 41 decessi registrati negli Stati Uniti – e questa viene ritenuta dalla stampa specializzata una stima al ribasso.