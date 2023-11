Tasse sulla casa in manovra, Foti zittisce l’Ance: “Diffonde fake news sul governo Meloni”

Tutti si sono precipitati a capofitto sull notizia (falsa): “Meloni aumenta di due miliardi le tasse sulla casa“. “Stangata”, “salasso” del governo i titoli più gettonati dei siti online e agenzie. Tocca a Tommaso Foti denunciare la nuova “fake news” contro l’esecutivo Meloni. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera risponde direttamente all’allarme lanciato dall’Ance, (l’associazione dei costruttori edili) intervenuta in copmmissione in Senato per commentare il disegno di legge di bilancio licenziato dall’esecutivo e ora all’esame del Parlamento. “Nei prossimi tre anni – denuncia Federica Brancaccio, la numero uno degli edili – la manovra aumenterà le imposte sulla casa per 1,9 miliardi di euro”. Un prelievo “ingiustificatamente punitivo”, ha sottolineato la presidente dell’Ance nell’audizione sulla manovra davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato a Palazzo Madama.

L’allarme dell’Ance: “La manovra aumenterà le imposte sulla casa per 1,9 miliardi di euro”

Tommaso Foti risponde per le rime e precisa: “Questa mattina l’Ance, in audizione sulla legge di bilancio, ha dichiarato e scritto nel documento depositato che nel disegno di legge di bilancio c’è un aumento di imposizione sulla casa, per 2 miliardi. Una fake news, in quanto innanzitutto i circa 2 mld (per la precisione 1,9) farebbero riferimento al periodo 2024-2026. Inoltre, hanno inserito tra l’aumento di tasse l’incremento della ritenuta per i bonifici per i crediti di imposta; che non è un aumento di imposte sulla casa. Si tratta di una temporanea perdita di liquidità per le imprese edilizie; ma non è un aumento di imposizione sulla casa”.

Foti: “Fake news”

La cosa buffa in tutto ciò che sono i partiti di sinistra – Pd in testa- da sempre ad avere nel mirino le case degli italiani per fare cassa. Per non parlare dei sogni proibiti di Patrimo9niali e riforma del catasto per fare cassa. Ci volle – lo ricordiamo- un governo di centrodestra per togliere le imposte sulla prima casa. Dunque, l’allarme dell’Ance rischi di fuorviare e gettare nel panico. Bene ha fatto il capogruppo Foti a “stoppare” e a chiarire i termini della questione.