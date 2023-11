Stazione Termini, tassista abusivo adesca una passeggera. Beccato, tenta la fuga

Sempre tensione nella zona della Stazione Termini, anche se – a differenza del passato – i controlli predisposti stanno dando risultati. Stavolta il protagonista negativo è un tassista abusivo. In Piazza dei Cinquecento, un uomo ha adescato una passeggera in arrivo e le ha offerto un servizio di piazza con conducente, facendola salire a bordo della sua auto. Era una Fiat Panda di colore nero, in sosta all’interno degli stalli riservati ai taxi di via Giolitti.

Stazione Termini, i carabinieri beccano il tassista abusivo

Quando una pattuglia di carabinieri, che aveva notato i suoi movimenti, si è avvicinata per un controllo, il tassista abusivo ha spinto il piede sull’acceleratore. E ha effettuato manovre pericolose sia per i militari che per i passanti.

Resistenza a pubblico ufficiale

I Carabinieri sono comunque riusciti a fermarlo poco dopo. Lo hanno denunciato per resistenza ad un pubblico ufficiale. L’hanno anche multato perché, senza licenza, aveva adibito il proprio veicolo e a servizio di piazza con conducente. Tutto questo in un’area che continua ad essere oggetto di aggressioni e furti, nonostante l’impegno delle forze dell’ordine.