Spagna, FdI-Ecr: “Il nuovo governo è un precedente pericoloso per la democrazia”

Il Parlamento spagnolo ha concesso la fiducia al leader socialista. Il voto conferma l’intesa sull’amnistia tra il Psoe e gli indipendentisti catalani. Una scelta, questa, che sta dividendo fortemente il Paese. Commentano così l’accordo di Palazzo che ha portato Sanchez a diventare premier per la terza volta gli europarlamentari di Ecr Nicola Procaccini e Carlo Fidanza. “In Spagna sta accadendo esattamente quello che non vorremmo più vedere in Italia: un partito sconfitto alle elezioni, i socialisti di Sánchez, che pur di governare ricorre a spudorati giochi di palazzo fino a minare l’unità’ nazionale”.

Spagna, Sanchez premier. Ecr: “Violazione dello stato di diritto”

Proseguono gli europarlamentari: “alleandosi con le forze separatiste catalane e basche e ricorrendo all’amnistia verso i promotori del referendum separatista, i socialisti di Sánchez e i loro alleati hanno creato un brutto e pericoloso precedente per la democrazia. Una palese violazione della stato di diritto e delle regole democratiche che si svolge sotto gli occhi e con la compiacenza delle sinistre europee, Italia compresa”. Il riferimento è alle parole sconcertanti di qualkche giorno fa con cui il commissario Paolo Gentiloni “approvava” le manovra di Sanchez come “coerenti con i valori europei”. L’elezione di Sanchez- ricordiamo- è avvenuta grazie all‘accordo raggiunto con Junts, guidato da Carles Puidgemont, leader dei separatisti catalani; in cambio dell’amnistia per il leader stesso e gli altri membri del movimento. Un accordo di palazzo. Una manovraa spericolata sulla quale la nostra sinistra glissa.

Spagna, Ecr: “Urge un dibattito nel Parlamento europeo”

“Diventa a questo punto quanto mai urgente e necessario un dibattito su questa vicenda nel Parlamento UE, come richiesto da Vox. Il partito che, insieme ai Popolari, compone il centrodestra spagnolo che è lo schieramento realmente vincitore delle elezioni”, concludono il copresidente del gruppo ECR al parlamento europeo, Nicola Procaccini, e il capo delegazione di Fratelli d’Italia a Bruxelles, Carlo Fidanza.

La compiacenza della sinistra alla violazione delle regole democratiche

E la “compiacenza” della sinstra italiana è la più imbarazzante: dall”Adelante Pedro”, frutto del “genio” di Elly Schlein, ad Anna Ascani che scopiazza la sua segretaria: “Buon lavoro al (terzo) governo del presidente socialista Pedro Sanchez, rieletto a maggioranza assoluta in Spagna: un ottimo risultato è una buona notizia per tutta l’Europa. Adelante!“. “Con Pedro Sanchez e Yolanda Diaz per una Europa sociale e per fermare le destre”. Così Andrea Orlando del Pd su twitter. Per battere le destre ci vogliono giusto i “giochetti” parlamentari. Brutta pagina per la correttezza delle regole democratiche.