Soumahoro sta per perdere il seggio da deputato: riscontrate irregolarità nei fondi elettorali

Non solo l’immagine politica di Soumahoro è in caduta libera. Adesso rischia di perdere anche il seggio parlamentare. Motivo: rendicontazione irregolare dei fondi elettorali.

Alla Camera avviato l’iter per far decadere Soumahoro

“Nel giorno dell’interrogatorio di garanzia – scrive il Corriere – delle due donne, Liliane Murekatete e Marie Terese Mukamitsindo, finite ai domiciliari per frode nelle pubbliche forniture e bancarotta fraudolenta, e della prima udienza preliminare che le vede imputate per reati fiscali nella gestione della coop Karibu, la commissione elettorale della Camera su indicazione dell’ufficio di presidenza di Montecitorio, ha avviato l’iter per far decadere il deputato di origini ivoriane, confluito nel gruppo misto dopo l’elezione nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra”.

La segnalazione della corte d’Appello di Bologna

Una mossa che segue la segnalazione arrivata dalla corte d’Appello di Bologna che “ha riscontrato irregolarità su 12 mila euro di contributi ricevuti in campagna elettorale” da Soumahoro. Quest’ultimo è stato eletto nel collegio plurinominale Emilia-Romagna P02 con 91.694 voti e il 36,06% delle preferenze, finendo dietro alla candidata di Centrodestra Daniela Dondi, ma poi «ripescato» nella distribuzione dei seggi su scala nazionale.