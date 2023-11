Sinistra italiana, Conte e Schlein al congresso ‘amico’: ma i due non si incontrano, Fratoianni ci sperava

Prove di campo largo a Perugia dove proseguono i lavori del terzo congresso nazionale di Sinistra italiana. È la seconda giornata e il segretario Nicola Fratoianni spera nel colpaccio con i due ospiti vip: Giuseppe Conte ed Elly Schlein. La delegate e i delegati indossano una fascia fucsia al braccio in occasione della Giornata contro la violenza alle donne.

Conte al congresso di Sinistra italiana

Il primo ad affrontare la platea amica è Conte che assicura alleanza e complicità. “Sui temi ci siamo. E quando il confronto è sui temi siamo assolutamente disponibili, come abbiamo fatto su salario minimo. E come nel caso della buona convergenza sui temi della sanità. Continueremo sul tema delle riforme costituzionali”. Così il leader 5Stelle parlando con i cronisti al suo arrivo a Perugia.

Schlein cerca l’applauso: con Nicola siamo amici

Poi è la volta di Schlein. Un intervento veloce prima di correre a Roma per la manifestazione di Non una di meno contro la violenza sulle donne. “Voglio ringraziare Fratoianni per il rapporto di collaborazione tra di noi. Ma anche per l’approccio di superare la differenze che ci sono, sennò saremmo nello stesso partito”, dice la segretaria dem. “Da parte nostra non c’è nessuna presunzione di autosufficienza, nessun rapporto di sudditanza. Ma un rapporto paritario sapendo quale è il nostro ruolo di prima forza di opposizione”.

Tra noi una militanza convidisa…

Poi esibisce una grande amicizia con il compagno Nicola. Anzi, una “militanza condivisa. E il fatto che oggi, dopo le primarie, siamo tentando una svolta e di imprimere un corso nuovo al Pd. Spero sia colto anche da voi”. L’obiettivo – ripete Schlein- è quello di costruire “insieme finalmente un campo progressista coerente che cura le ferite di questi anni. E si riappropria della possibilità di battere queste destre nazionaliste”. Su questo – conclude in cerca di applausi – “mi troverai sempre al tuo fianco per unire le forze anche con le altre opposizioni. Perché l’alternativa c’è davvero ma solo se la facciamo vivere insieme”.

Niente “foto di Perugia” con Giuseppe ed Elly

Ma il colpaccio di una foto opportunity con entrambi non riesce. Fratoianni ci contava. La presenza al congresso di Sinistra italiana sia di Schlein che di Conte legittimava la speranza (remota) di vedere tutti insieme i leader alternativi alla maggioranza. Ma non è bastato metterli in scaletta a una manciata di minuti l’una dall’altro per arrivare alla ‘foto di Perugia’. L’incontro tra i due leader è mancato.

Il leader 5Stelle e la segretaria dem non si vedono

L’intervento di Schlein era inizialmente previsto per le 10.30, quello di Conte alle 12. Ma lei arriva alle 11.10, quindi – si pensa – si incontreranno. Almeno, sederanno fianco a fianco nella prima fila della platea. Conte, invece, arriva alle 12.50 e lei va via poco dopo il suo intervento per raggiungere Roma. Niente incontro, per la foto tutti insieme bisognerà aspettare un’atra occasione. Il segretario di Sinistra italiana dovrà accontentarsi della piazza di Perugia sotto braccio a Conte. I due arrivano insieme a piazza del Bacio per la manifestazione “Libere di Volare” organizzata da 40 associazioni per la giornata contro la violenza sulle donne.