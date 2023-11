Roma, denuncia le violenze del compagno della mamma e lo fa arrestare: ubriaco e pericoloso

Fa arrestare il compagno violento della mamma vittima di continui maltrattamenti. È avvenuto a Valmontone in provincia di Roma. I carabinieri della Stazione di Valmontone e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Colleferro hanno arrestato un 38enne romeno. Accusato di violenze in famiglia. I militari sono intervenuti nella notte in un’abitazione di Valmontone dopo la richiesta d’aiuto arrivata al 112 da parte di un ragazzino romeno. Che nella telefonata segnalava l’aggressione in atto della mamma in balia del compagno convivente ubriaco.

Valmontone, romeno arrestato per violenze contro la convivente

Accorsi sul posto i militari hanno trovato la donna, una 32enne romena, che è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Colleferro con lesioni guaribili in dieci giorni. La vittima si è presentata nella Stazione dei Carabinieri di Valmontone per denunciare le continue aggressioni da parte del compagno. Soprattutto quando ubriaco, che, oltre a turbarla, le facevano temere per la propria vita.

La denuncia al 112 del figlio della vittima

I militari erano già intervenuti nella stessa abitazione, a giugno scorso, per analogo evento in cui la donna riportava lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Ma in quella occasione, nonostante fosse stata invitata in caserma, aveva deciso di non denunciare. Per questo motivo, i Carabinieri, su disposizione della Procura della Repubblica di Velletri, hanno arrestato l’uomo e lo hanno portato nel carcere di Velletri.