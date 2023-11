Roma, albero crolla sulla testa di un’anziana e la ammazza. Sotto accusa la cura del verde di Gualtieri

Si chiamava Teresa Veglianti l’82enne travolta e uccisa da un platano alle 10.30 di questa mattina nel quartiere di Monteverde, a Roma. L’anziana era insieme al figlio quando la chioma dell’albero le è caduta addosso. Inutili i lunghi tentativi di rianimazione sul posto dai sanitari. La donna è stata travolta e uccisa da un platano caduto a causa del vento, all’altezza del civico 60 di via di Donna Olimpia: si trovava sul marciapiede quando il grosso albero si è spezzato a circa 1,5 m da terra. Inutili i tentativi di alcuni agenti della polizia locale intervenuti sul posto di liberare la donna travolta dall’albero. Per oltre mezz’ora i sanitari dell’auto medica hanno tentato di rianimarla ma alla fine non è rimasto loro che constatare il decesso. “Mia madre non lo merita – ha gridato in preda alla rabbia – O tagliate le macchine o le taglio io”.

L’albero caduto a Monteverde e la scarsa manutenzione del Comune

“Proprio questa mattina, quando mia figlia è uscita di casa per andare al lavoro, le ho raccomandato di stare attenta agli alberi per il vento forte. Perché qui è così, le potature sono un miraggio e noi tremiamo anche a camminare sul marciapiede”, racconta all’Adnkronos Carla, una residente in via di Donna Olimpia, dove questa mattina un albero è crollato su una donna uccidendola. Tanta la rabbia della gente sul posto per manutenzioni del verde “più volte chieste e mai avvenute”.

“Negli anni, subito dopo il Covid, abbiamo fatto 40 esposti per gli alberi a rischio. Abbiamo scritto al municipio, alla procura e al servizio giardini e nessuno ha mai risposto”, dice all’Adnkronos Marco Furciniti, amico di famiglia dell’anziana morta dopo essere stata travolta da un platano. “Questa mattina eravamo tutti al bar, Teresa (la vittima, ndr) era insieme ai suoi tre figli. C’era tantissimo vento, abbiamo sentito un botto tremendo e la signora è rimasta sotto all’albero crollato”. “Una tragedia annunciata – aggiunge – Abbiamo tagliato gli alberi da soli con le motoseghe, in passato, il quartiere è abbandonato a se stesso. Come tutta Roma. Al sindaco ho detto che bisogna controllare. Anche perché oggi è sabato, ma se fosse successo venerdì la scuola era aperta e sarebbe potuta andare anche peggio”.

Un ramo di un grosso platano è caduto verso le 12.30 anche in un quartiere vicini via Galvani, a Testaccio, a causa probabilmente delle forti raffiche di vento che stanno colpendo Roma. Nessuna persona è fortunatamente rimasta ferita. Al momento il ramo è adagiato sull’intera carreggiata e la strada è stata chiusa al traffico. Sul posto i carabinieri della stazione Aventino.